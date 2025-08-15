РУС
Враг атаковал Днепропетровскую область дронами и артиллерией, повреждены дома, линии электропередач. ФОТОрепортаж

Вечером и утром россияне атаковали Никопольский район Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

FPV-дронами и артиллерией враг попал по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам. В результате атаки повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, линия электропередач.

"По уточненной информации, из-за вчерашнего удара КАБами по Межевской громаде пострадал 55-летний мужчина. Изуродованы инфраструктура, жилые дома - по 5 многоквартирных и частных. Побиты 16 гаражей, задело линию электропередач", - сообщил Лысак.

Де легкомоторні літаки? Це найкращій захист від ударних дронів. Верховний думає тільки за свої офшори?
