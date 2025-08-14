Россияне обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: повреждены учебное заведение, предприятие, пожарная часть, спортклуб, аптека и магазин. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 14 августа российские войска атаковали населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего были пожары и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, целый день агрессор атаковал Никопольщину, применяя беспилотники и артиллерию. Поцелил по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах.
Повреждены промышленное предприятие, пожарная часть, спортклуб, кафе, парикмахерская, аптека и магазин. Задело гараж и несколько автомобилей. Разбиты 4 многоквартирных и частный дома. Еще 4 дома загорелись. Также горела сухая трава.
По Синельниковщине враг бил БпЛА и КАБами. Потерпели Петропавловская и Межевская громады. Возник пожар в жилом доме. Изуродовано учебное заведение.
Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль