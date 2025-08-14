Росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено заклад освіти, підприємство, пожежну частину, спортклуб, аптеку та магазин. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 14 серпня російські війська атакували населені пункти Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого були пожежі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, цілий день агресор атакував Нікопольщину, застосовуючи безпілотники та артилерію. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах.



Пошкоджені промислове підприємство, пожежна частина, спортклуб, кафе, перукарня, аптека і магазин. Зачепило гараж та кілька автівок. Побиті 4 багатоквартирні і приватний будинки. Ще 4 оселі зайнялися. Також горіла суха трава.

По Синельниківщині ворог бив БпЛА і КАБами. Потерпали Петропавлівська та Межівська громади. Виникла пожежа в житловому будинку. Понівечений заклад освіти.

Зазначається, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.











