Росіяни впродовж дня атакували Дніпропетровщину КАБами, дронами та з артилерії: пошкоджені підприємство, будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж
Впродовж дня неділі, 17 серпня, російські окупанти завдали десятки ударів по Нікопольському і Синельниківському районам Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак пошкоджені промислове підприємство, багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Агресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах", - розповів посадовець.
Внаслідок російських атак пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередач.
Також зайнялася суха трава. Загоряння приборкали.
По Покровській громаді на Синельниківщині ворог відкривав вогонь з РСЗВ. На Межівську окупанти скерували БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль