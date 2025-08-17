УКР
Росіяни впродовж дня атакували Дніпропетровщину КАБами, дронами та з артилерії: пошкоджені підприємство, будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 17 серпня, російські окупанти завдали десятки ударів по Нікопольському і Синельниківському районам Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак пошкоджені промислове підприємство, багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах", - розповів посадовець.

обстріли дніпропетровщини

обстріли дніпропетровщини

Внаслідок російських атак пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередач.

обстріли дніпропетровщини

Також зайнялася суха трава. Загоряння приборкали.

обстріли дніпропетровщини

По Покровській громаді на Синельниківщині ворог відкривав вогонь з РСЗВ. На Межівську окупанти скерували БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.

обстріли дніпропетровщини

обстріли дніпропетровщини

обстріли дніпропетровщини

обстріл (30361) Нікополь (1320) Дніпропетровська область (4144) Нікопольський район (388) Синельниківський район (182)
