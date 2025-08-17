Россияне в течение дня атаковали Днепропетровщину КАБами, дронами и артиллерией: повреждены предприятие, дома, произошли пожары. ФОТОрепортаж
В течение дня воскресенья, 17 августа, российские оккупанты нанесли десятки ударов по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины. В результате вражеских атак повреждены промышленное предприятие, многоэтажки, частные дома, автомобили.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Агрессор терроризировал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Целился по райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской и Червоногригорьевской громадам", - рассказал чиновник.
В результате российских атак повреждены промышленное предприятие, четыре многоэтажки, полдесятка частных домов, хозяйственные постройки, гараж. Зацепило легковушку и линию электропередач.
Также загорелась сухая трава. Возгорание потушили.
По Покровской громаде на Синельниковщине враг открывал огонь из РСЗО. На Межевскую оккупанты направили БПЛА. Горели машины и гараж. По Новопавловской громаде российские войска ударили КАБом. Повреждена инфраструктура.
