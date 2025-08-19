Контрабанда дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей: Викрито схему на понад 11 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Троє мешканців Львівської та Закарпатської областей, діючи за попередньою змовою, організували незаконний прийом, переробку та перевезення за кордон відпрацьованих автомобільних деталей, що містили дорогоцінні метали – платину, паладій, родій, іридій, рутеній та срібло.

Як зазначається, щоби приховати протиправну діяльність і уникнути митного контролю, вони декларували ці відходи як сухі будівельні суміші – клей, гідроізоляційні матеріали, склади для утеплення тощо.



"Схему викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Поліцейські зафіксували факти прибуття вантажними автомобілями до митного поста Закарпатської митниці з наміром безперешкодно перемістити задекларований вантаж. У супровідних документах було вказано, що він перевозить будівельні матеріали. Водночас працівники Державної митної служби України зупинили транспортний засіб через підозру в підробці документів", - розповіли в поліції.

Повідомляється, що під час огляду виявлено 100 мішків із порошкоподібною темно-сірою речовиною з металевим блиском. Згідно з висновками експертизи, це були відпрацьовані автомобільні деталі, що підлягають переробці для добування дорогоцінних металів. У складі вилученого містилися платина, паладій, іридій, родій, рутеній та срібло. Загальна вага речовини становила 2 230,88 кг, а її ринкова вартість перевищила 11,3 мільйона гривень.

За місцями проживання підозрюваних у Львівській та Закарпатській областях проведено обшуки. Трьом організаторам повідомлено про підозру у завершеному замаху на контрабанду у значному розмірі, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до десяти років увʼязнення із конфіскацією майна.

Нині досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці у взаємодії з Державною митною службою України встановлюють усі обставини протиправної діяльності та місцезнаходження інших осіб, деякі з яких перебувають за межами України, причетних до організації контрабанди дорогоцінних металів.













