Контрабанда драгоценных металлов под видом строительных смесей: Раскрыта схема на более 11 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трое жителей Львовской и Закарпатской областей, действуя по предварительному сговору, организовали незаконный прием, переработку и перевозку за границу отработанных автомобильных деталей, содержащих драгоценные металлы - платину, палладий, родий, иридий, рутений и серебро.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чтобы скрыть противоправную деятельность и избежать таможенного контроля, они декларировали эти отходы как сухие строительные смеси - клей, гидроизоляционные материалы, составы для утепления и тому подобное.



"Схему разоблачили следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Полицейские зафиксировали факты прибытия грузовых автомобилей на таможенный пост Закарпатской таможни с намерением беспрепятственно переместить задекларированный груз. В сопроводительных документах было указано, что он перевозит строительные материалы. В то же время работники Государственной таможенной службы Украины остановили транспортное средство по подозрению в подделке документов", - рассказали в полиции.

Также читайте: Масштабная контрабанда сигарет под видом минваты: В БЭБ назвали причину обысков на Черновицкой таможне

Сообщается, что во время осмотра обнаружено 100 мешков с порошкообразным темно-серым веществом с металлическим блеском. Согласно выводам экспертизы, это были отработанные автомобильные детали, подлежащие переработке для добычи драгоценных металлов. В составе изъятого содержались платина, палладий, иридий, родий, рутений и серебро. Общий вес вещества составлял 2 230,88 кг, а его рыночная стоимость превысила 11,3 миллиона гривен.

Также читайте: В Украине подсчитали миллиардные потери от теневой экономики: Генпрокурор пообещал поддержку "белому" бизнесу

По местам жительства подозреваемых во Львовской и Закарпатской областях проведены обыски. Трем организаторам сообщено о подозрении в завершенном покушении на контрабанду в значительном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Правоохранители во взаимодействии с Государственной таможенной службой Украины устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и местонахождение других лиц, некоторые из которых находятся за пределами Украины, причастных к организации контрабанды драгоценных металлов.













