Унаслідок масованої атаки на Охтирку поранено 14 осіб, серед яких родина із трьома дітьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 20 серпня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Охтирка в Сумській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки поранення дістали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.



На місця влучань одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці ретельно оглядали територію, документували наслідки злочину, збирали речові докази та допомагали потерпілим.

"Поліція фіксує черговий злочин рф проти людей. Російські війська вкотре продемонстрували своє ставлення до життя та безпеки цивільного населення, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали", - наголосили в поліції.

Оновлена інформація

Як розповіли у Прокуратурі Сумської області, 20 серпня 2025 року у період з 00:05 до 00:18 год окупанти атакували приватний сектор у м. Охтирка, за попередніми даними, 15 безпілотниками.

По медичну допомогу звернулося 14 людей, серед яких родина із трьома дітьми - 5-місячним, 4-річним та 6-річним хлопчиками.

Унаслідок атаки пошкоджено чи знищено щонайменше 13 будинків.

















