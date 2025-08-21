УКР
Рашисти вдарили по Краматорську ФАБом: поранено чоловіка. ФОТО

У ніч на 21 серпня російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині.

Про це повідомила мерія, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти атакували розсадник з озеленення авіабомбою ФАБ-250.

Внаслідок удару поранено чоловіка 1975 р.н. Його стан - не важкий.

Пошкоджено 10 обʼєктів: житлову будівлю, офісні приміщення та господарчу техніку.

Читайте: Наслідки ударів РФ по двох районах Дніпропетровщини. Постраждав чоловік, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Краматорськ атаковано ФАБом 21 серпня 2025 року

цікава там ситуація з евакуюємими. якийсь просто не то мазохізм, не то латентно-мазохічний ждунізм. знаю багатьох, які в 2014 переїхали в канстаху, покидавши свої квартири в донецьку. ще тоді ми спорили, шо це не розв'язок! від'їхати від парашного миру, для якого тільки питання часу, що б ще зруйнувати на сотні кілометрів навкруги себе, всього на 50 км ? наступна евакуація була ж чисто питанням часу! але вони були впевнені, що повернуться в донецьк в залишені квартири! або ж на крайняк зможуть їх продати! зараз кидають, куплені тоді "на послєдніє дєньгі" квартири в канстахі і переїжджають в ...... крамаху!!!! тепер вже, кажуть, на зйомні квартири! потім, мабуть, в слов'янськ будуть евакуйовуватись!
21.08.2025 09:33 Відповісти
Лівобережжя теж у такій ситуації. Довгограюче полум'я без соцперспектив.
Питання часу, коли лінія присунеться ближче, або просто жити на межі.
Але люди ждуть, бояться щось змінити: бізнеси, високі доходи, "якось та буде". Ті, кому нічого втрачати, виїхали. Іншим і так норм
21.08.2025 10:48 Відповісти
я точно таке говорив однокласниці, - чого ти й досі в тій канстахі, а милишся на крамаху? коли виїжджати - то тільки в глибину правобережжя! "нє нагнєтай!" - була відповідь. досиділась, до фабу в будинок 3 місяці тому, вроді, знайшли якісь її рештки. ((
21.08.2025 11:02 Відповісти
 
 