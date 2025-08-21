Рашисти вдарили по Краматорську ФАБом: поранено чоловіка. ФОТО
У ніч на 21 серпня російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині.
Про це повідомила мерія, передає Цензор.НЕТ.
Так, окупанти атакували розсадник з озеленення авіабомбою ФАБ-250.
Внаслідок удару поранено чоловіка 1975 р.н. Його стан - не важкий.
Пошкоджено 10 обʼєктів: житлову будівлю, офісні приміщення та господарчу техніку.
Питання часу, коли лінія присунеться ближче, або просто жити на межі.
Але люди ждуть, бояться щось змінити: бізнеси, високі доходи, "якось та буде". Ті, кому нічого втрачати, виїхали. Іншим і так норм