РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13879 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрел Краматорска
672 3

Рашисты ударили по Краматорску ФАБом: ранен мужчина. ФОТО

В ночь на 21 августа российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщила мэрия, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты атаковали рассадник по озеленению авиабомбой ФАБ-250.

В результате удара ранен мужчина 1975 г.р. Его состояние - не тяжелое.

Повреждены 10 объектов: жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

Читайте: Последствия ударов РФ по двум районам Днепропетровщины. Пострадал мужчина, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Краматорск атакован ФАБом 21 августа 2025 года

Автор: 

Краматорськ (2375) обстрел (29099) Донецкая область (10548) Краматорский район (594)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікава там ситуація з евакуюємими. якийсь просто не то мазохізм, не то латентно-мазохічний ждунізм. знаю багатьох, які в 2014 переїхали в канстаху, покидавши свої квартири в донецьку. ще тоді ми спорили, шо це не розв'язок! від'їхати від парашного миру, для якого тільки питання часу, що б ще зруйнувати на сотні кілометрів навкруги себе, всього на 50 км ? наступна евакуація була ж чисто питанням часу! але вони були впевнені, що повернуться в донецьк в залишені квартири! або ж на крайняк зможуть їх продати! зараз кидають, куплені тоді "на послєдніє дєньгі" квартири в канстахі і переїжджають в ...... крамаху!!!! тепер вже, кажуть, на зйомні квартири! потім, мабуть, в слов'янськ будуть евакуйовуватись!
показать весь комментарий
21.08.2025 09:33 Ответить
Лівобережжя теж у такій ситуації. Довгограюче полум'я без соцперспектив.
Питання часу, коли лінія присунеться ближче, або просто жити на межі.
Але люди ждуть, бояться щось змінити: бізнеси, високі доходи, "якось та буде". Ті, кому нічого втрачати, виїхали. Іншим і так норм
показать весь комментарий
21.08.2025 10:48 Ответить
я точно таке говорив однокласниці, - чого ти й досі в тій канстахі, а милишся на крамаху? коли виїжджати - то тільки в глибину правобережжя! "нє нагнєтай!" - була відповідь. досиділась, до фабу в будинок 3 місяці тому, вроді, знайшли якісь її рештки. ((
показать весь комментарий
21.08.2025 11:02 Ответить
 
 