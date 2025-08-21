Рашисты ударили по Краматорску ФАБом: ранен мужчина. ФОТО

В ночь на 21 августа российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщила мэрия, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты атаковали рассадник по озеленению авиабомбой ФАБ-250.

В результате удара ранен мужчина 1975 г.р. Его состояние - не тяжелое.

Повреждены 10 объектов: жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

