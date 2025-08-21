Рашисты ударили по Краматорску ФАБом: ранен мужчина. ФОТО
В ночь на 21 августа российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщила мэрия, передает Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты атаковали рассадник по озеленению авиабомбой ФАБ-250.
В результате удара ранен мужчина 1975 г.р. Его состояние - не тяжелое.
Повреждены 10 объектов: жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.
Питання часу, коли лінія присунеться ближче, або просто жити на межі.
Але люди ждуть, бояться щось змінити: бізнеси, високі доходи, "якось та буде". Ті, кому нічого втрачати, виїхали. Іншим і так норм