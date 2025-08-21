Операція "Опікун": ще 37 осіб отримали підозру за ухилення від служби, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проведено четвертий етап операції "Опікун", за результатами якого ще 37 осіб, серед яких цивільні та військовослужбовці, отримали підозру за ухилення від служби в ЗСУ.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Як зазначається, основна схема полягала в поданні до військових частин та ТЦК документів про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами. Серед підозрюваних - чоловіки мобілізаційного віку та військовослужбовці.

У Нацполіції повідомили, що загалом за результатом усіх етапів операції "Опікун" підозру отримали понад 70 осіб.

"Головна мета заходів, які спільно проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, ДБР та працівниками внутрішньої безпеки Збройних Сил України, виявлення осіб, які у період воєнного стану ухиляються від виконання конституційного обов’язку. Наразі в Україні майже кілька десятків тисяч осіб мають відстрочку на підставі оформлених висновків медичних комісій. Правоохоронці перевіряють законність наданих чоловіками документів до військових частин та ТЦК", - розповіли в поліції.

За наявними даними, 10-15% від їхньої загальної кількості – фіктивні. Під час перевірок з’ясовується, що "хворі" чоловіки чи їхні рідні не зверталися до медичних закладів, лікування та обстеження не проходили, або за номером наданої медичної документації допомогу дійсно отримували, але зовсім інші люди. За результатами слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації.

Так, 20 серпня поліцейські разом з колегами-правоохоронцями провели четвертий етап операції "Опікун" та оголосили підозру ще 37 фігурантам – цивільні та військовослужбовці. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України залежно від участі: ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом), ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації), ст. 190 (шахрайство), ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), cт. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ст. 336-2 (ухилення від прийняття на військову службу за контрактом).

Нагадується, що в процесі проведення перших трьох етапів масштабної спецоперації "Опікун" підозру вже отримали понад 30 осіб. За допомогою фіктивних документів військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до "схеми" осіб до кримінальної відповідальності. За скоєне чинним законодавством передбачено до 10 років в’язниці.

Заходи з викриття проводилися у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у м. Києві за участі співробітників територіальних управлінь стратегічних розслідувань, слідчих ГУНП в областях, ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур та спеціалізованих прокуратур у сфері оборони.










