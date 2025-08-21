Операция "Опікун": еще 37 человек получили подозрение за уклонение от службы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Проведен четвертый этап операции "Опікун", по результатам которого еще 37 человек, среди которых - гражданские и военнослужащие, получили подозрение за уклонение от службы в ВСУ.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основная схема заключалась в представлении в воинские части и ТЦК документов о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками. Среди подозреваемых - мужчины мобилизационного возраста и военнослужащие.

В Нацполиции сообщили, что в целом по результатам всех этапов операции "Опікун" подозрение получили более 70 человек.

"Главная цель мероприятий, которые совместно проводят оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи Главного следственного управления Нацполиции, ГБР и работниками внутренней безопасности Вооруженных Сил Украины, выявление лиц, которые в период военного положения уклоняются от выполнения конституционного долга. Сейчас в Украине почти несколько десятков тысяч человек имеют отсрочку на основании оформленных выводов медицинских комиссий. Правоохранители проверяют законность предоставленных мужчинами документов в воинские части и ТЦК", - рассказали в полиции.

Также смотрите: За $11 тыс. направляли к "нужным" врачам: схему уклонения от мобилизации разоблачили в Киеве. ФОТОрепортаж

По имеющимся данным, 10-15% от их общего количества - фиктивные. Во время проверок выясняется, что "больные" мужчины или их родные не обращались в медицинские учреждения, лечение и обследование не проходили, или по номеру предоставленной медицинской документации помощь действительно получали, но совсем другие люди. По результатам следственных действий правоохранители задокументировали многочисленные факты использования поддельной медицинской документации.

Так, 20 августа полицейские вместе с коллегами-правоохранителями провели четвертый этап операции "Опікун" и объявили подозрение еще 37 фигурантам - гражданские и военнослужащие. Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины в зависимости от участия: ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом), ст. 336 (уклонение от призыва по мобилизации), ст. 190 (мошенничество), ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ст. 336-2 (уклонение от принятия на военную службу по контракту).

Напоминается, что в процессе проведения первых трех этапов масштабной спецоперации "Опікун" подозрение уже получили более 30 человек. С помощью фиктивных документов военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы.

Также смотрите: Операция "Опікун": 27 мужчин пытались избежать мобилизации с фиктивными документами, проведено более 60 обысков. ФОТОрепортаж

В данное время правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к "схеме" лиц к уголовной ответственности. За содеянное действующим законодательством предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

Мероприятия по разоблачению проводились в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и в г. Киеве при участии сотрудников территориальных управлений стратегических расследований, следователей ГУНП в областях, ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур и специализированных прокуратур в сфере обороны.









