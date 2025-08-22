Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: пошкоджені будинки, школа та фермерське господарство. ФОТОрепортаж

Армія РФ атакувала Нікопольський і Синельниківський райони FPV-дронами, "Градами" та авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки, комунальне підприємство, гімназія й об’єкти господарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині агресор атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Застосував FPV-дрони та РСЗВ "Град".

Пошкоджені комунальне підприємство, дві 3-поверхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще 6 осель побиті.

За уточненою інформацією, через вечірній удар FPV-дроном по Мирівській громаді виникла пожежа. Вогонь знищив літню кухню і господарську споруду. Понівечена приватна оселя.

На Синельниківщині противник поцілив безпілотниками по Межівській, Українській та Маломихайлівській громадах. КАБом – по Покровській громаді.

Зайнялися фермерське господарство, гараж і суха трава. Пошкоджена гімназія.

