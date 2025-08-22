Россияне били по Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждены дома, школа и фермерское хозяйство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Армия РФ атаковала Никопольский и Синельниковский районы FPV-дронами, "Градами" и авиабомбами. Повреждены жилые дома, коммунальное предприятие, гимназия и объекты хозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

На Никопольщине агрессор атаковал райцентр, Марганецкую и Покровскую громады. Применил FPV-дроны и РСЗО "Град".

Повреждены коммунальное предприятие, две 3-этажки, дом, который не эксплуатируется. Горели частный дом и гараж. Еще 6 домов побиты.

По уточненной информации, из-за вечернего удара FPV-дроном по Мировской громаде возник пожар. Огонь уничтожил летнюю кухню и хозяйственную постройку. Изуродован частный дом.

На Синельниковщине противник ударил беспилотниками по Межевской, Украинской и Маломихайловской громадам. КАБом - по Покровской громаде.

Загорелись фермерское хозяйство, гараж и сухая трава. Повреждена гимназия.

