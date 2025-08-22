Російський БпЛА застряг у деревах за кілька метрів від багатоповерхівки в Сумах. ФОТО
Російський ударний безпілотник під час атаки на Суми застряг у деревах. Його бойову частину знешкоджували вибухотехніки.
Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
"Усього за кілька метрів від багатоповерхівки ворожий ударний дрон літакового типу застряг у верхівках дерев. На місце негайно виїхала мобільна група вибухотехніків поліції - аби знешкодити небезпеку й не допустити трагедії.
Аби зняти ворожий безпілотник, поліцейським довелося задіяти спеціальну техніку. Діставшись до апарата, вибухотехнік провів його первинний огляд і встановив, що всередині корпусу знаходиться потужна осколково-фугасна бойова частина. БпЛА обережно спустили на землю, після чого його вивезли до спеціально відведеного місця та знищили контрольованим підривом", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль