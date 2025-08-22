УКР
Новини Фото Атака БпЛА на Суми Удар по Сумах
4 204 4

Російський БпЛА застряг у деревах за кілька метрів від багатоповерхівки в Сумах. ФОТО

Російський ударний безпілотник під час атаки на Суми застряг у деревах. Його бойову частину знешкоджували вибухотехніки.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього за кілька метрів від багатоповерхівки ворожий ударний дрон літакового типу застряг у верхівках дерев. На місце негайно виїхала мобільна група вибухотехніків поліції - аби знешкодити небезпеку й не допустити трагедії.

Аби зняти ворожий безпілотник, поліцейським довелося задіяти спеціальну техніку. Діставшись до апарата, вибухотехнік провів його первинний огляд і встановив, що всередині корпусу знаходиться потужна осколково-фугасна бойова частина. БпЛА обережно спустили на землю, після чого його вивезли до спеціально відведеного місця та знищили контрольованим підривом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: АЗС у Сумах почали обладнувати антидроновим захистом

Російський БпЛА застряг у деревах біля будинків у Сумах
Автор: 

безпілотник (4737) Сумська область (4155) Суми (975) Сумський район (383)
Коментувати
Сортувати:
Повезло людям - не долетів...
22.08.2025 11:48 Відповісти
Військовим інженерам час подумати, як захистити споруди. Дуби підказали ідею.
22.08.2025 11:55 Відповісти
Військові інженери давно все придумали, згадайте аеростати Другої світової, але військові зеадміністрації протирають штани, а мери з депутатами та місцеві чиновники замість фінансування та створення недорогого і нескладного виробництва для захисту своїх громад дерибанять бюджети на бруківках. З 22-го спостерігаю, до того було дуже рідко і лише в велику спеку, як по місту постійно катаються, злегка обприскуючи асфальт, поливомиєчні машини навіть в хмарну погоду та відразу після дощу. Не миють, а саме оприскують, сліди від такого поливу зникають за пару хвилин, тобто якісь підрядники сумлінно намотують лише кілометраж, побризкану площу і мото-часи, а вартість години роботи спецтехніки ох яка недешева.
22.08.2025 13:45 Відповісти
Бачите?!! Ви бачите?!!! Концепція мільярда дерев починає працювати! А ви всі ржали з найвеличнішого лідера ********** і називали його дебілом!
22.08.2025 12:26 Відповісти
 
 