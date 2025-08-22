Российский БПЛА застрял в деревьях в нескольких метрах от многоэтажки в Сумах. ФОТО

Российский ударный беспилотник во время атаки на Сумы застрял в деревьях. Его боевую часть обезвреживали взрывотехники.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего в нескольких метрах от многоэтажки вражеский ударный дрон самолетного типа застрял в верхушках деревьев. На место немедленно выехала мобильная группа взрывотехников полиции - чтобы обезвредить опасность и не допустить трагедии.

Чтобы снять вражеский беспилотник, полицейским пришлось задействовать специальную технику. Добравшись до аппарата, взрывотехник провел его первичный осмотр и установил, что внутри корпуса находится мощная осколочно-фугасная боевая часть. БпЛА осторожно спустили на землю, после чего его вывезли в специально отведенное место и уничтожили контролируемым подрывом", - говорится в сообщении.

Читайте: АЗС в Сумах начали оборудовать антидроновой защитой



