Викрито двох військовослужбовців, які надали фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів для ухилення від служби, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції та ДВКР СБУ викрили чергові факти ухилення від військової служби. Фігуранти з частин, дислокованих на Дніпропетровщині, надавали фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів для звільнення із війська.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, водій-санітар евакуаційного відділення подав рапорт командуванню, у якому вказав на необхідність догляду за тяжкохворою матір’ю. На підтвердження цього він надав копії підробленого медичного акту, де зазначалося про наявність у неї другої групи інвалідності. При звільненні зі служби йому було нараховано виплати на суму близько 100 тис. грн.

Аналогічну схему застосував зв’язківець іншої військової частини, який підготував фіктивні документи про другу групу інвалідності у батька. Внаслідок цього при звільненні він незаконно отримав майже 130 тис. грн.

Слідство встановило, що довідки, на підставі яких військові отримали право на звільнення, медичними закладами не видавалися та є підробленими.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві та в ухиленні військовослужбовця від виконання обов’язків військової служби (ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У ДБР нагадали, що це вже не перші випадки, коли військовослужбовці намагаються уникнути служби, прикриваючись нібито тяжкими хворобами близьких.

Минулого тижня на Дніпропетровщині було повідомлено про підозру фельдшеру евакуаційного відділення однієї з військових частин, який використав підроблену довідку про захворювання дружини.

