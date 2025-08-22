Разоблачены два военнослужащих, которые предоставили фиктивные справки о тяжелых заболеваниях родственников для уклонения от службы, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции и ДВКР СБУ разоблачили очередные факты уклонения от военной службы. Фигуранты из частей, дислоцированных на Днепропетровщине, предоставляли фиктивные справки о тяжелых болезнях родственников для увольнения из армии.

В частности, водитель-санитар эвакуационного отделения подал рапорт командованию, в котором указал на необходимость ухода за тяжелобольной матерью. В подтверждение этого он предоставил копии поддельного медицинского акта, где отмечалось о наличии у нее второй группы инвалидности. При увольнении со службы ему были начислены выплаты на сумму около 100 тыс. грн.

Аналогичную схему применил связист другой воинской части, который подготовил фиктивные документы о второй группе инвалидности у отца. Вследствие этого при увольнении он незаконно получил почти 130 тыс. грн.

Следствие установило, что справки, на основании которых военные получили право на увольнение, медицинскими учреждениями не выдавались и являются поддельными.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве и в уклонении военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы (ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 409 УК Украины). Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В ГБР напомнили, что это уже не первые случаи, когда военнослужащие пытаются избежать службы, прикрываясь якобы тяжелыми болезнями близких.

На прошлой неделе на Днепропетровщине было сообщено о подозрении фельдшеру эвакуационного отделения одной из воинских частей, который использовал поддельную справку о заболевании жены.

