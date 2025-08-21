Помогли сбежать за границу почти сотне мужчин: разоблачены организаторы незаконного выезда военнообязанных на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Очередная незаконная схема задокументирована на Буковине. Злоумышленники поспособствовали побегу почти сотни мужчинам призывного возраста, каждый из которых заплатил им по 200 000 гривен. Организатору и сообщникам сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, установлена деятельность группы лиц, которая с целью незаконного обогащения, наладила побег из страны мужчин мобилизационного возраста. По разоблаченному факту начато уголовное производство по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Операция "Опікун": еще 37 человек получили подозрение за уклонение от службы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Установлено, что 37-летний житель Черновицкой области совместно с двумя знакомыми организовал алгоритм действий: находили подставных лиц, которых регистрировали как субъектов хозяйствования, получали на них лицензии на международные перевозки, вносили соответствующие сведения в систему "Шлях", обеспечивали транспортные средства для пересечения границы, подыскивали клиентов для побега и после получения оплаты за услугу переправляли их через государственную границу Украины как водителей фиктивных ФЛП.

Читайте: Кабмин предлагает ввести уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы

Выяснено, что злоумышленники поспособствовали побегу почти сотни мужчин призывного возраста, каждый из которых заплатил дельцам по 200 000 гривен.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" ГПСУ, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства участников преступного сговора. Изъята документация, черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства", - рассказали в полиции.



Организатору группы и его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. За незаконные сделки злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы. Продолжаются дальнейшие следственные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ совместно с Нацполицией заблокировали 5 схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж





