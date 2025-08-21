Помогли сбежать за границу почти сотне мужчин: разоблачены организаторы незаконного выезда военнообязанных на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Очередная незаконная схема задокументирована на Буковине. Злоумышленники поспособствовали побегу почти сотни мужчинам призывного возраста, каждый из которых заплатил им по 200 000 гривен. Организатору и сообщникам сообщено о подозрении.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, установлена деятельность группы лиц, которая с целью незаконного обогащения, наладила побег из страны мужчин мобилизационного возраста. По разоблаченному факту начато уголовное производство по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что 37-летний житель Черновицкой области совместно с двумя знакомыми организовал алгоритм действий: находили подставных лиц, которых регистрировали как субъектов хозяйствования, получали на них лицензии на международные перевозки, вносили соответствующие сведения в систему "Шлях", обеспечивали транспортные средства для пересечения границы, подыскивали клиентов для побега и после получения оплаты за услугу переправляли их через государственную границу Украины как водителей фиктивных ФЛП.
Выяснено, что злоумышленники поспособствовали побегу почти сотни мужчин призывного возраста, каждый из которых заплатил дельцам по 200 000 гривен.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" ГПСУ, правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства участников преступного сговора. Изъята документация, черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства", - рассказали в полиции.
Организатору группы и его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. За незаконные сделки злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы. Продолжаются дальнейшие следственные действия.
Народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко, яка викинула гроші за паркан, коли до неї прийшли детективи НАБУ, зараз спокійно виступає в Раді.
Відповідне https://www.youtube.com/watch?v=IiacOB3bj70 відео наразі поширюється у youtube-каналі "Інсайдер", інформує Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС розглядає справу "слуги народу" Марченко, ціни для ухилянтів становили 6-6,5 тис. дол., - ЦПК
31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом. Дії нардепки та її помічниці було кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.
За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".
Джерело: https://censor.net/ua/v3530931