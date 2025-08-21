УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9595 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
915 3

Допомогли втекти за кордон майже сотні чоловікам: викрито організаторів незаконного виїзду військовозобов’язаних на Буковині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чергову незаконну схему задокументовано на Буковині. Зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловікам призивного віку, кожен з яких заплатив їм по 200 000 гривень. Організатору та спільникам повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, становлено діяльність групи осіб, яка з метою незаконного збагачення, налагодила втечу з країни чоловіків мобілізаційного віку. За викритим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Операція "Опікун": ще 37 осіб отримали підозру за ухилення від служби, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ділки допомогли втекти за кордон майже сотні чоловікам

Встановлено, що 37-річний мешканець Чернівецької області спільно з двома знайомими організував алгоритм дій: знаходили підставних осіб, яких реєстрували як суб’єктів господарювання, отримували на них ліцензії на міжнародні перевезення, вносили відповідні відомості до системи "Шлях", забезпечували транспортні засоби для перетину кордону, підшуковували клієнтів для втечі й після отримання оплати за послугу переправляли їх через державний кордон України як водіїв фіктивних ФОПів.

Читайте: Кабмін пропонує ввести кримінальне покарання за незаконний перетин державного кордону

З’ясовано, що зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловікам призивного віку, кожен з яких заплатив ділкам по 200 000 гривень.

Ділки допомогли втекти за кордон майже сотні чоловікам

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" ДПСУ, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників злочинної змови. Вилучено документацію, чорнові записи, мобільні телефони та грошові кошти", - розповіли в поліції.

Організатору групи та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. За незаконні оборудки зловмисникам загрожує до девʼяти років позбавлення волі. Тривають подальші слідчі дії.

Також дивіться: Організували схему незаконного уникнення від мобілізації: викрито керівника Мар’їнського райсуду Донецької області та його працівників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ділки допомогли втекти за кордон майже сотні чоловікам
Ділки допомогли втекти за кордон майже сотні чоловікам
Ділки допомогли втекти за кордон майже сотні чоловікам

Автор: 

Нацполіція (15429) мобілізація (3199) ухилянти (1119) Чернівецька область (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кому война, а кому створення капіталу
показати весь коментар
21.08.2025 17:08 Відповісти
круговорот бабла ...- тепер їх "продоять" , і всі залишаться при своїх інтересах...-нічого нового...
показати весь коментар
21.08.2025 17:11 Відповісти
І?
Народна депутатка від "Слуги народу" Людмила Марченко, яка викинула гроші за паркан, коли до неї прийшли детективи НАБУ, зараз спокійно виступає в Раді.

Відповідне https://www.youtube.com/watch?v=IiacOB3bj70 відео наразі поширюється у youtube-каналі "Інсайдер", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС розглядає справу "слуги народу" Марченко, ціни для ухилянтів становили 6-6,5 тис. дол., - ЦПК

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом. Дії нардепки та її помічниці було кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".
Джерело: https://censor.net/ua/v3530931
показати весь коментар
21.08.2025 17:13 Відповісти
 
 