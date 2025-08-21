Допомогли втекти за кордон майже сотні чоловікам: викрито організаторів незаконного виїзду військовозобов’язаних на Буковині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Чергову незаконну схему задокументовано на Буковині. Зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловікам призивного віку, кожен з яких заплатив їм по 200 000 гривень. Організатору та спільникам повідомлено про підозру.
Про це повідомили в Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, становлено діяльність групи осіб, яка з метою незаконного збагачення, налагодила втечу з країни чоловіків мобілізаційного віку. За викритим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що 37-річний мешканець Чернівецької області спільно з двома знайомими організував алгоритм дій: знаходили підставних осіб, яких реєстрували як суб’єктів господарювання, отримували на них ліцензії на міжнародні перевезення, вносили відповідні відомості до системи "Шлях", забезпечували транспортні засоби для перетину кордону, підшуковували клієнтів для втечі й після отримання оплати за послугу переправляли їх через державний кордон України як водіїв фіктивних ФОПів.
З’ясовано, що зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловікам призивного віку, кожен з яких заплатив ділкам по 200 000 гривень.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" ДПСУ, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників злочинної змови. Вилучено документацію, чорнові записи, мобільні телефони та грошові кошти", - розповіли в поліції.
Організатору групи та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. За незаконні оборудки зловмисникам загрожує до девʼяти років позбавлення волі. Тривають подальші слідчі дії.
