Уламки ворожого безпілотника впали поблизу багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Соломʼянському районі Києва російський безпілотник впав на дорогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БПЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.

До цього повідомлялося, що в столиці працюють сили ППО.

Пізніше в ГУ Нацполіції в м.Києві розповіли, що уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, пошкоджень та постраждалих немає.

Місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій. Спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають рештки.









