Уламки ворожого безпілотника впали поблизу багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Соломʼянському районі Києва російський безпілотник впав на дорогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БПЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.

До цього повідомлялося, що в столиці працюють сили ППО.

Пізніше в ГУ Нацполіції в м.Києві розповіли, що уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, пошкоджень та постраждалих немає.

Місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій. Спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають рештки.

Уламки безпілотника в Києві
Уламки безпілотника в Києві
Уламки безпілотника в Києві

Соломянський район вже заслуговує на перейменування на "сталевий" - за роки війни найбільше гатять саме туди.
23.08.2025 11:03 Відповісти
Щось останнім часом, навіть в Київі та області, шахеди і розвіддрони спокійно літають, навіть в день...
23.08.2025 11:12 Відповісти
І коли він встиг? Я навіть не чув.
23.08.2025 11:13 Відповісти
 
 