Уламки ворожого безпілотника впали поблизу багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва. ФОТОрепортаж (оновлено)
У Соломʼянському районі Києва російський безпілотник впав на дорогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БПЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.
До цього повідомлялося, що в столиці працюють сили ППО.
Пізніше в ГУ Нацполіції в м.Києві розповіли, що уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, пошкоджень та постраждалих немає.
Місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій. Спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають рештки.
НБ
Виталий #548501
Luka Lukich #363772
