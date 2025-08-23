РУС
Обломки вражеского беспилотника упали около многоэтажки в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Соломенском районе Киева российский беспилотник упал на дорогу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в столице работают силы ПВО.

Позже в ГУ Нацполиции в Киеве рассказали, что обломки беспилотного летательного аппарата упали около многоэтажного жилого дома, повреждений и пострадавших нет.

Место падения временно ограждено для проведения следственных действий. Специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения документируют происшествие и изымают остатки.

Уламки безпілотника в Києві
Уламки безпілотника в Києві
Уламки безпілотника в Києві

Соломянський район вже заслуговує на перейменування на "сталевий" - за роки війни найбільше гатять саме туди.
23.08.2025 11:03 Ответить
Щось останнім часом, навіть в Київі та області, шахеди і розвіддрони спокійно літають, навіть в день...
23.08.2025 11:12 Ответить
І коли він встиг? Я навіть не чув.
23.08.2025 11:13 Ответить
 
 