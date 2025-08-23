Обломки вражеского беспилотника упали около многоэтажки в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж (обновлено)
В Соломенском районе Киева российский беспилотник упал на дорогу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что в столице работают силы ПВО.
Позже в ГУ Нацполиции в Киеве рассказали, что обломки беспилотного летательного аппарата упали около многоэтажного жилого дома, повреждений и пострадавших нет.
Место падения временно ограждено для проведения следственных действий. Специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения документируют происшествие и изымают остатки.
