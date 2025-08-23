Російським ударом пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Добропіллі. ФОТОрепортаж
У Добропіллі Донецької області внаслідок обстрілу ввечері 22 серпня пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
Зазначається, що внаслідок атаки особовий склад не постраждав, техніка також ціла.
Вибуховою хвилею деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.
"Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників", - наголосили в ДСНС.
