Російським ударом пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Добропіллі. ФОТОрепортаж

У Добропіллі Донецької області внаслідок обстрілу ввечері 22 серпня пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок атаки особовий склад не постраждав, техніка також ціла.

Вибуховою хвилею деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.



"Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників", - наголосили в ДСНС.

