Російським ударом пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Добропіллі. ФОТОрепортаж

У Добропіллі Донецької області внаслідок обстрілу ввечері 22 серпня пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок атаки особовий склад не постраждав, техніка також ціла.

Вибуховою хвилею деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю.

"Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників", - наголосили в ДСНС.

Пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Добропіллі
Бутусов, так ты в Москве? Падла.
показати весь коментар
23.08.2025 12:33 Відповісти
А у Новошахтинську вже третю добу святкують, черговий резервуар загорівся.
показати весь коментар
23.08.2025 12:57 Відповісти
 
 