Доба на Донеччині: двоє загиблих і семеро поранених, зафіксовано 2086 ударів по лінії фронту та житловому сектору. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського терору на Донеччині упродовж доби є загиблі та поранені, поліція зафіксувала 2086 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Дробишеве, Новоселівка, Олександрівка, села Іллінівка, Михайлівка, Новосамарське, Світле, Семенівка, Ясна Поляна.

Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків.

Так, по Костянтинівці росіяни завдали 13 ударів бомбами, дронами та артилерією – вбили двох цивільних осіб, ще двох людей поранили. Пошкоджено 11 багатоквартирних і 11 приватних будинків, магазин, пошту, об’єкт інфраструктури, господарську споруду, гараж.

Обстріли Донеччини

В Іллінівці внаслідок влучання БпЛА "Молнія-2" травмовано мирного жителя, пошкоджено приватну оселю.

Двоє поранених – у Дружківці, по якій ворог вдарив двома FPV-дронами. Пошкоджено три одиниці цивільного транспорту.

У Ясній Поляні Краматорського району в результаті бомбової атаки поранено двох цивільних осіб.

На Краматорськ і околиці росія скинула 32 бомби "КАБ-250" – наразі відомо про пошкодження 18 приватних будинків і 2 цивільних авто. У Семенівці пошкоджено домогосподарство.

У Новоселівці Лиманської ТГ пошкоджено приватний будинок і гараж. У Дробишевому зруйновано господарську споруду.

Обстріли Донеччини

У Добропіллі ворожі дрони пошкодили автомобіль швидкої допомоги, а також три адмінбудівлі. На Світле Добропільської ТГ війська рф спрямували бомбу "КАБ-250" – зруйновано приватний будинок.

