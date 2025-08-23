Сутки на Донетчине: двое погибших и семеро раненых, зафиксировано 2086 ударов по линии фронта и жилому сектору. ФОТОрепортаж

В результате российского террора в Донецкой области в течение суток есть погибшие и раненые, полиция зафиксировала 2086 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под огнем находились 14 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, поселки Дробышево, Новоселовка, Александровка, села Ильиновка, Михайловка, Новосамарское, Светлое, Семеновка, Ясная Поляна.



Разрушениям подверглись 65 гражданских объектов, из них 45 жилых домов.



И, по Константиновке россияне нанесли 13 ударов бомбами, дронами и артиллерией - убили двух гражданских лиц, еще двух человек ранили. Повреждены 11 многоквартирных и 11 частных домов, магазин, почта, объект инфраструктуры, хозяйственная постройка, гараж.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Краматорск: прозвучало более 30 взрывов

В Ильиновке в результате попадания БПЛА "Молния-2" травмирован мирный житель, поврежден частный дом.



Двое раненых - в Дружковке, по которой враг ударил двумя FPV-дронами. Повреждены три единицы гражданского транспорта.



В Ясной Поляне Краматорского района в результате бомбовой атаки ранены два гражданских лица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вывезли всю улицу: эвакуация в прифронтовом Белицком в Донецкой области. ВИДЕО

На Краматорск и окрестности россия сбросила 32 бомбы "КАБ-250" - на данный момент известно о повреждении 18 частных домов и 2 гражданских авто. В Семеновке повреждено домохозяйство.



В Новоселовке Лиманской ТГ повреждены частный дом и гараж. В Дробышево разрушено хозяйственное сооружение.

В Доброполье вражеские дроны повредили автомобиль "скорой помощи", а также три админздания. На Светлое Добропольской ТГ войска рф направили бомбу "КАБ-250" - разрушен частный дом.



















