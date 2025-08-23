Российским ударом повреждена пожарно-спасательная часть в Доброполье. ФОТОрепортаж
В Доброполье Донецкой области в результате обстрела вечером 22 августа повреждено здание подразделения ГСЧС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Отмечается, что в результате атаки личный состав не пострадал, техника также цела.
Взрывной волной деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.
"Враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей", - отметили в ГСЧС.
"Токмак. Продовження.
Вчора рашисти вперше намагалися розтягнути спалений рухомий склад.
Під час маневрування у бік кладовища поїздів з метою розтягнення знищеного ешелону було відправлено ремонтний поїзд.
Результат: уражені два локомотиви та один ремонтний склад."