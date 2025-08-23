Российским ударом повреждена пожарно-спасательная часть в Доброполье. ФОТОрепортаж

В Доброполье Донецкой области в результате обстрела вечером 22 августа повреждено здание подразделения ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что в результате атаки личный состав не пострадал, техника также цела.

Взрывной волной деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.



"Враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей", - отметили в ГСЧС.

