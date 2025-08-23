РУС
Российским ударом повреждена пожарно-спасательная часть в Доброполье. ФОТОрепортаж

В Доброполье Донецкой области в результате обстрела вечером 22 августа повреждено здание подразделения ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что в результате атаки личный состав не пострадал, техника также цела.

Взрывной волной деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.

"Враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей", - отметили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отразили наступление РФ у Доброполья и перешли в контратаку: оккупантов берут "в кольцо". ФОТО

Повреждена пожарно-спасательная часть в Доброполье
обстрел (29135) Донецкая область (10572) ГСЧС (5110) Покровский район (917) Доброполье (72)
А у Новошахтинську вже третю добу святкують, черговий резервуар загорівся.
23.08.2025 12:57 Ответить
@ (в перекладі):
"Токмак. Продовження.
Вчора рашисти вперше намагалися розтягнути спалений рухомий склад.
Під час маневрування у бік кладовища поїздів з метою розтягнення знищеного ешелону було відправлено ремонтний поїзд.
Результат: уражені два локомотиви та один ремонтний склад."

23.08.2025 14:04 Ответить
 
 