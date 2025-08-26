УКР
Доба на Донеччині: рашисти атакували три райони. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ, селища Святогорівка, Ямпіль, село Іверське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 26 серпня.

Покровський район 

На Добропілля війська РФ скерували три бомби "КАБ-250" – пошкоджено 2 приватних оселі. У Святогорівці Добропільської ТГ два БПЛА "Герань-2" пошкодили приватний будинок і заклад освіти.

Краматорський район

Ямпіль росіяни накрили з артилерії – одну цивільну особу вбили та одну поранили, пошкодили господарську споруду.

У Новодонецькому пошкоджено підприємство. 

На Костянтинівку ворог скинув п’ять авіабомб "КАБ-250" – травмовано чотирьох людей, пошкоджено 21 багатоквартирний і 2 приватних будинки, заклад освіти, 2 адмінбудівлі.

По Слов’янську окупанти вдарили чотирма БпЛА "Герань-2" – пошкодили 4 багатоквартирних будинки, заклад освіти, об’єкти соціальної інфраструктури, три цивільних авто. У Дружківці два ворожих дрони пошкодили приватний будинок і господарську споруду.

В Іверському внаслідок влучання БпЛА "Герань-2" є поранений, пошкоджено приватний будинок і гараж.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

обстріл (30490) Донецька область (9424) Бахмутський район (602) Краматорський район (622) Покровський район (940) Сіверськ (146) Дружківка (50) Костянтинівка (435) Новодонецьке (3) Слов'янськ (676) Добропілля (75) Святогорівка (7) Ямпіль (10) Іверське (1)
