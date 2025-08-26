Доба на Донеччині: рашисти атакували три райони. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ, селища Святогорівка, Ямпіль, село Іверське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 26 серпня.

Покровський район

На Добропілля війська РФ скерували три бомби "КАБ-250" – пошкоджено 2 приватних оселі. У Святогорівці Добропільської ТГ два БПЛА "Герань-2" пошкодили приватний будинок і заклад освіти.

Краматорський район

Ямпіль росіяни накрили з артилерії – одну цивільну особу вбили та одну поранили, пошкодили господарську споруду.

У Новодонецькому пошкоджено підприємство.

На Костянтинівку ворог скинув п’ять авіабомб "КАБ-250" – травмовано чотирьох людей, пошкоджено 21 багатоквартирний і 2 приватних будинки, заклад освіти, 2 адмінбудівлі.

По Слов’янську окупанти вдарили чотирма БпЛА "Герань-2" – пошкодили 4 багатоквартирних будинки, заклад освіти, об’єкти соціальної інфраструктури, три цивільних авто. У Дружківці два ворожих дрони пошкодили приватний будинок і господарську споруду.

В Іверському внаслідок влучання БпЛА "Герань-2" є поранений, пошкоджено приватний будинок і гараж.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ворожим вогнем 8 населених пунктів. Одна людина загинула, ще три зазнали поранень. ФОТОрепортаж





























