Сутки на Донетчине: рашисты атаковали три района. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Славянск, поселки Святогоровка, Ямполь, село Иверское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 26 августа.

Покровский район

На Доброполье войска РФ направили три бомбы "КАБ-250" - повреждены 2 частных дома. В Святогоровке Добропольской ТГ два БПЛА "Герань-2" повредили частный дом и учебное заведение.

Краматорский район

Ямполь россияне накрыли из артиллерии - одно гражданское лицо убили и одно ранили, повредили хозяйственную постройку.

В Новодонецком повреждено предприятие.

На Константиновку враг сбросил пять авиабомб "КАБ-250" - травмированы четыре человека, повреждены 21 многоквартирный и 2 частных дома, учебное заведение, 2 админздания.

По Славянску оккупанты ударили четырьмя БПЛА "Герань-2" - повредили 4 многоквартирных дома, учебное заведение, объекты социальной инфраструктуры, три гражданских авто. В Дружковке два вражеских дрона повредили частный дом и хозяйственную постройку.

В Иверском в результате попадания БПЛА "Герань-2" есть раненый, повреждены частный дом и гараж.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

