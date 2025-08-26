Україна, Бельгія, Нідерланди та Люксембург започаткували новий формат співпраці "Україна - Бенілюкс", - Сибіга. ФОТО

У вівторок, 26 серпня, міністр закордонних справ України провів багатосторонні переговори в Одесі з очільниками МЗС Бельгії Максимом Прево, Люксембургу Ксав'є Беттелем та генеральною директоркою з європейських питань МЗС Нідерландів Хеллен Баккер, за результатами яких було оголошено про започаткування нового формату співпраці "Україна - Бенілюкс".

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дипломати почали візит зі спільної церемонії вшанування полеглих за Україну в російсько-українській війні у Меморіалу пам'яті. Вони також ознайомились з пошкодженнями Одеського порту внаслідок російських атак і відвідали зруйнований енергетичний об'єкт.

За результатами переговорів в Одесі дипломати України, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу оголосили про започаткування нового формату співпраці "Україна – Бенілюкс".

Також читайте: Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці, - Сибіга

Сибіга заявив, що новий формат є символом і доказом належності України до Європи та Заходу, а також підтвердженням єдності Європи.

"Формат Україна-Бенілюкс поглибить наше партнерство з кожною з трьох країн та виведе нашу співпрацю на принципово новий рівень", - зазначив міністр.

Він також поділився зі своїми колегами баченням української сторони щодо підсумків зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа, а також поінформував їх про прагнення України якнайшвидше завершити війну, покласти край російській агресії.

Сибіга заявив, що Україна та країни Бенілюксу продовжують спільну роботу над досягненням справедливості, зокрема завдяки Спеціальному трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Міністр наголосив на важливості посилення скоординованої санкційної політики проти держави-агресора.

Також читайте: Сибіга провів розмову з Рубіо та міністрами ЄС: гарантії безпеки мають убезпечити Україну від повторної агресії

"Санкції мають чинити тиск на Росію задля досягнення справедливого миру. Вони мають бути скоординовані з санкціями наших американських партнерів. Ці обмеження мають позбавляти Росію фінансової спроможності продовжувати цю війну. Одним з ключових важелів є російські заморожені активи, які мають бути в повній мірі задіяні для підтримки України вже зараз", - зауважив він.

Глава МЗС висловив глибоку вдячність країнам Бенілюксу за політичну, гуманітарну та військову допомогу, а також принципову підтримку вступу України до ЄС і НАТО. Міністр наголосив, що після початку повномасштабного російського вторгнення Бельгія, Нідерланди та Люксембург стали дуже близькими та принциповими союзниками України.

Також зазначається, що за результатами зустрічі очільники дипломатичних відомств України, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу ухвалили Спільну заяву.