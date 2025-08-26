Украина, Бельгия, Нидерланды и Люксембург начали новый формат сотрудничества "Украина - Бенилюкс", - Сибига. ФОТО

Во вторник, 26 августа, министр иностранных дел Украины провел многосторонние переговоры в Одессе с главами МИД Бельгии Максимом Прево, Люксембурга Ксавье Беттелем и генеральным директором по европейским вопросам МИД Нидерландов Хеллен Баккер, по результатам которых было объявлено о начале нового формата сотрудничества "Украина - Бенилюкс".

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дипломаты начали визит с совместной церемонии чествования павших за Украину в российско-украинской войне у Мемориала памяти. Они также ознакомились с повреждениями Одесского порта в результате российских атак и посетили разрушенный энергетический объект.

По результатам переговоров в Одессе дипломаты Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга объявили о начале нового формата сотрудничества "Украина - Бенилюкс".

Также читайте: Украина готова к переговорам с Путиным в любом месте, - Сибига

Сибига заявил, что новый формат является символом и доказательством принадлежности Украины к Европе и Западу, а также подтверждением единства Европы.

"Формат Украина-Бенилюкс углубит наше партнерство с каждой из трех стран и выведет наше сотрудничество на принципиально новый уровень", - отметил министр.

Он также поделился со своими коллегами видением украинской стороны по итогам встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа, а также проинформировал их о стремлении Украины как можно быстрее завершить войну, положить конец российской агрессии.

Сибига заявил, что Украина и страны Бенилюкса продолжают совместную работу над достижением справедливости, в частности благодаря Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Министр подчеркнул важность усиления скоординированной санкционной политики против государства-агрессора.

Также читайте: Сибига провел разговор с Рубио и министрами ЕС: гарантии безопасности должны обезопасить Украину от повторной агрессии

"Санкции должны оказывать давление на Россию для достижения справедливого мира. Они должны быть скоординированы с санкциями наших американских партнеров. Эти ограничения должны лишать Россию финансовой способности продолжать эту войну. Одним из ключевых рычагов являются российские замороженные активы, которые должны быть в полной мере задействованы для поддержки Украины уже сейчас", - отметил он.

Глава МИД выразил глубокую благодарность странам Бенилюкса за политическую, гуманитарную и военную помощь, а также принципиальную поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО. Министр подчеркнул, что после начала полномасштабного российского вторжения Бельгия, Нидерланды и Люксембург стали очень близкими и принципиальными союзниками Украины.

Также отмечается, что по результатам встречи руководители дипломатических ведомств Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга приняли Совместное заявление.