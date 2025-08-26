Зеленський та Радакін обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ й фінансування виробництва дронів. ФОТО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном, який іде з посади, і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти.

"Говорили й про дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального і стійкого миру. Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки", - розповів Зеленський.

Зеленський та Радакін детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах Коаліції охочих.

