Зеленський та Радакін обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ й фінансування виробництва дронів. ФОТО
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном, який іде з посади, і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти.
"Говорили й про дипломатичні зусилля для закінчення війни та досягнення реального і стійкого миру. Маємо максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки", - розповів Зеленський.
Зеленський та Радакін детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах Коаліції охочих.
Краще б було, якби слова "який іде зпосади" стояли після слова зеленський!