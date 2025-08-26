РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине от Великобритании Индустрия дронов
438 5

Зеленский и Радакин обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и финансирование производства дронов. ФОТО

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский встретился с уходящим с должности начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты.

"Говорили и о дипломатических усилиях для окончания войны и достижения реального и устойчивого мира. Должны максимально увеличить темп работы и обеспечить четкость и ясность всего, что касается гарантий безопасности", - рассказал Зеленский.

Зеленский и Радакин подробно говорили и о работе советников по вопросам нацбезопасности над гарантиями безопасности для Украины и наработки в рамках Коалиции желающих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль, Радакин и глава штаба обороны Британии Найтан провели встречу: договорились о сотрудничестве в производстве дронов. ФОТО

Зеленский и Энтони Радакин провели встречу 26 августа
Зеленский и Энтони Радакин провели встречу 26 августа

Великобритания (5099) Зеленский Владимир (21727) дроны (4488) Радакин Тони (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де дівся кудлатий друг України???
показать весь комментарий
26.08.2025 18:00 Ответить
Сподіваюсь, британці розуміють, що спочатку співпраця, а потім гроші?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:20 Ответить
Де єрмак?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:21 Ответить
Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном, який іде з посади Джерело: https://censor.net/ua/p3570659

Краще б було, якби слова "який іде зпосади" стояли після слова зеленський!
показать весь комментарий
26.08.2025 19:23 Ответить
Геть ішака!
показать весь комментарий
26.08.2025 20:33 Ответить
 
 