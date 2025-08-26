Зеленский и Радакин обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и финансирование производства дронов. ФОТО

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский встретился с уходящим с должности начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты.

"Говорили и о дипломатических усилиях для окончания войны и достижения реального и устойчивого мира. Должны максимально увеличить темп работы и обеспечить четкость и ясность всего, что касается гарантий безопасности", - рассказал Зеленский.

Зеленский и Радакин подробно говорили и о работе советников по вопросам нацбезопасности над гарантиями безопасности для Украины и наработки в рамках Коалиции желающих.

