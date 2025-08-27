УКР
Поширювала нацистську символіку: у Києві жінці повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва повідомили про підозру 23-річній киянці, яка публічно поширювала символіку націонал-соціалістичного (нацистського) режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За даними правоохоронців, під час відпочинку з друзями жінка зробила фото, тримаючи прапор із нацистською символікою, і ввечері опублікувала його у своїх соцмережах. Дії порушниці кваліфіковані за статтею про публічне використання символіки нацистського режиму, що передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Під час спілкування з поліцією вона пояснила, що зробила це нібито заради розваги. Прапор і телефон вилучені як речові докази.

Київ (20055) нацизм (160) Нацполіція (15444)
Топ коментарі
+13
По-перше, це робітниця суду. Переведуть на іншу посаду. Робила вона це на замовлення рашки, тому треба судити за статею "загроза національної безпеки" та "співпраця з ворогом". Повна конфіскація майна, та років 5 в.язниці !
показати весь коментар
27.08.2025 14:33 Відповісти
+12
На замовлення рашиської пропаганди вона це робила - у кацапів такі фото митьтєво розходяться, бачив такі прямо на Хрещатику у Києві зроблені спеціально для кацапні...
показати весь коментар
27.08.2025 14:34 Відповісти
+3
їпать дурні баби у нас! на фронт! бо прірва між життям чолоіками призивного віку і бабами які війну не те що не вілчувають а ще й х-нею страждають!
показати весь коментар
27.08.2025 14:30 Відповісти
їпать дурні баби у нас! на фронт! бо прірва між життям чолоіками призивного віку і бабами які війну не те що не вілчувають а ще й х-нею страждають!
показати весь коментар
27.08.2025 14:30 Відповісти
За кацапське можна було б і присісти, а за це максимум штраф...
показати весь коментар
27.08.2025 14:33 Відповісти
По-перше, це робітниця суду. Переведуть на іншу посаду. Робила вона це на замовлення рашки, тому треба судити за статею "загроза національної безпеки" та "співпраця з ворогом". Повна конфіскація майна, та років 5 в.язниці !
показати весь коментар
27.08.2025 14:33 Відповісти
все-таки у немцев шо форма, шо штандарты - были просто топ...да простят меня все... во Взводе коробочка с таким флагом мельком каталась)
показати весь коментар
27.08.2025 14:33 Відповісти
На замовлення рашиської пропаганди вона це робила - у кацапів такі фото митьтєво розходяться, бачив такі прямо на Хрещатику у Києві зроблені спеціально для кацапні...
показати весь коментар
27.08.2025 14:34 Відповісти
Тільки підозра...??????
показати весь коментар
27.08.2025 14:36 Відповісти
Пілозра це по чинному кримінально процесуальному кодексу України фактично обвинувачення
показати весь коментар
27.08.2025 14:48 Відповісти
Чому таких лядєй не саджають? Простіше бабок з сімками на бабло трусити, бл№дські мєнти
показати весь коментар
27.08.2025 14:41 Відповісти
це ж було вже, чи вона ще раз поширювала?
показати весь коментар
27.08.2025 14:44 Відповісти
Класний прапор. Той факт що досі молодь надихається Третім Рейхом говорить про те що це була легендарна ідея та Епоха. На відміну від лицемірних гівнодемократій сьогодення.
показати весь коментар
27.08.2025 14:47 Відповісти
А можна конкретніше про молодь що захоплюється? Поіменно
показати весь коментар
27.08.2025 14:59 Відповісти
Конкретніше:
Ця дурепа була там не одна, але тепер віддувається за всю компанію, тому що саме вона виявилася дурепою.
показати весь коментар
27.08.2025 15:19 Відповісти
Тобі дідусю увесь список зачитати? . Можу тільки сказати що у знайомого в підрозділі було багато хлопців з правими поглядами, і багато хто з них носить ССвські шеврони на броніку, руці, шоломі, або ж чорне сонце наприклад. І чомусь жодному дуріку там в армії не приходить в голову щось там їм за це втирати, тому що "вихователі" знають що будуть послані відразу.
показати весь коментар
27.08.2025 16:54 Відповісти
садіть тоді і всіх хто носе все що зробила фірма BOSS наприклад форму SS прадід розробляв і обшивав всю німецьку еліту
показати весь коментар
27.08.2025 16:44 Відповісти
а скаже що кіно знімали і це була проба на роль радистки кет
показати весь коментар
27.08.2025 16:45 Відповісти
і де можна купити такий прапор ??? на Петрівці
показати весь коментар
27.08.2025 17:02 Відповісти
 
 