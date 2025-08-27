Поширювала нацистську символіку: у Києві жінці повідомлено про підозру, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліцейські Києва повідомили про підозру 23-річній киянці, яка публічно поширювала символіку націонал-соціалістичного (нацистського) режиму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
За даними правоохоронців, під час відпочинку з друзями жінка зробила фото, тримаючи прапор із нацистською символікою, і ввечері опублікувала його у своїх соцмережах. Дії порушниці кваліфіковані за статтею про публічне використання символіки нацистського режиму, що передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Під час спілкування з поліцією вона пояснила, що зробила це нібито заради розваги. Прапор і телефон вилучені як речові докази.
Ця дурепа була там не одна, але тепер віддувається за всю компанію, тому що саме вона виявилася дурепою.