Распространяла нацистскую символику: в Киеве женщине сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Киева сообщили о подозрении 23-летней киевлянке, публично распространявшей символику национал-социалистического (нацистского) режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным правоохранителей, во время отдыха с друзьями женщина сделала фото, держа флаг с нацистской символикой, и вечером опубликовала его в своих соцсетях. Действия нарушительницы квалифицированы по статье о публичном использовании символики нацистского режима, что предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Во время общения с полицией она объяснила, что сделала это якобы ради развлечения. Флаг и телефон изъяты в качестве вещественных доказательств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевлянка разместила фото с нацистским флагом в соцсети. Полиция начала уголовное производство. ФОТО





Смотрите также: Задержаны двое иностранцев за демонстрацию нацистской символики на Печерске в Киеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ