838 9

Распространяла нацистскую символику: в Киеве женщине сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские Киева сообщили о подозрении 23-летней киевлянке, публично распространявшей символику национал-социалистического (нацистского) режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным правоохранителей, во время отдыха с друзьями женщина сделала фото, держа флаг с нацистской символикой, и вечером опубликовала его в своих соцсетях. Действия нарушительницы квалифицированы по статье о публичном использовании символики нацистского режима, что предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Во время общения с полицией она объяснила, что сделала это якобы ради развлечения. Флаг и телефон изъяты в качестве вещественных доказательств.

їпать дурні баби у нас! на фронт! бо прірва між життям чолоіками призивного віку і бабами які війну не те що не вілчувають а ще й х-нею страждають!
показать весь комментарий
27.08.2025 14:30 Ответить
За кацапське можна було б і присісти, а за це максимум штраф...
показать весь комментарий
27.08.2025 14:33 Ответить
По-перше, це робітниця суду. Переведуть на іншу посаду. Робила вона це на замовлення рашки, тому треба судити за статею "загроза національної безпеки" та "співпраця з ворогом". Повна конфіскація майна, та років 5 в.язниці !
показать весь комментарий
27.08.2025 14:33 Ответить
все-таки у немцев шо форма, шо штандарты - были просто топ...да простят меня все... во Взводе коробочка с таким флагом мельком каталась)
показать весь комментарий
27.08.2025 14:33 Ответить
На замовлення рашиської пропаганди вона це робила - у кацапів такі фото митьтєво розходяться, бачив такі прямо на Хрещатику у Києві зроблені спеціально для кацапні...
показать весь комментарий
27.08.2025 14:34 Ответить
Тільки підозра...??????
показать весь комментарий
27.08.2025 14:36 Ответить
Чому таких лядєй не саджають? Простіше бабок з сімками на бабло трусити, бл№дські мєнти
показать весь комментарий
27.08.2025 14:41 Ответить
це ж було вже, чи вона ще раз поширювала?
показать весь комментарий
27.08.2025 14:44 Ответить
Класний прапор. Той факт що досі молодь надихається Третім Рейхом говорить про те що це була легендарна ідея та Епоха. На відміну від лицемірних гівнодемократій сьогодення.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:47 Ответить
 
 