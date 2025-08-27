Распространяла нацистскую символику: в Киеве женщине сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полицейские Киева сообщили о подозрении 23-летней киевлянке, публично распространявшей символику национал-социалистического (нацистского) режима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
По данным правоохранителей, во время отдыха с друзьями женщина сделала фото, держа флаг с нацистской символикой, и вечером опубликовала его в своих соцсетях. Действия нарушительницы квалифицированы по статье о публичном использовании символики нацистского режима, что предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Во время общения с полицией она объяснила, что сделала это якобы ради развлечения. Флаг и телефон изъяты в качестве вещественных доказательств.
