Одна людина загинула та ще п’ять поранені внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

28 серпня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Через ворожі удари на Синельниківщині сьогодні загинув чоловік. Ще п’ятеро людей – травмовані.

Загалом під прицілом були Маломихайлівська та Покровська громади. По них росіяни гатили КАБами. Зайнялися будинок культури, господарські споруди, гараж з авто. Вогонь надзвичайники приборкали. Пошкоджено 4 оселі місцевих.

За уточненою інформацією, вранці противник атакував БпЛА Слов’янську та Межівську громади. Є руйнування на території підприємства. Понівечене приміщення одного з друкованих видань.

"Неспокійним день видався також для Нікопольщини. Звуки війни лунали у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Там постраждав 57-річний чоловік. Серед потрощеного – багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівля, машини, теплиця. А ще – гуртожиток, що не експлуатувався", - розповів Лисак.



