РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9497 посетителей онлайн
Новости Фото
686 2

Один человек погиб и еще пять ранены в результате российских обстрелов Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

28 августа российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Из-за вражеских ударов на Синельниковщине сегодня погиб мужчина. Еще пять человек - травмированы.

Всего под прицелом были Маломихайловская и Покровская громады. По ним россияне били КАБами. Загорелись дом культуры, хозяйственные постройки, гараж с авто. Огонь чрезвычайники укротили. Повреждены 4 дома местных жителей.

По уточненной информации, утром противник атаковал БпЛА Славянскую и Межевскую громады. Есть разрушения на территории предприятия. Побито помещение одного из печатных изданий.

Последствия российских обстрелов Днепропетровщины

Читайте: Рашисты имеют продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState. КАРТЫ

"Неспокойным день выдался также для Никопольщины. Звуки войны звучали в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Там пострадал 57-летний мужчина. Среди разбитого - многоквартирный и частный дома, админздание, машины, теплица. А еще - общежитие, которое не эксплуатировалось", - рассказал Лысак.

Последствия российских обстрелов Никопольщины
Последствия российских обстрелов Никопольщины

Автор: 

обстрел (29234) жертвы (2160) Днепропетровская область (4398) Никопольский район (405) Синельниковский район (208) война в Украине (5880)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відео з Коломійців. Там де на фото авто згорене https://vm.tiktok.com/ZMA2QbqaG/
показать весь комментарий
29.08.2025 06:18 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 09:21 Ответить
 
 