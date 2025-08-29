Один человек погиб и еще пять ранены в результате российских обстрелов Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

28 августа российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Из-за вражеских ударов на Синельниковщине сегодня погиб мужчина. Еще пять человек - травмированы.

Всего под прицелом были Маломихайловская и Покровская громады. По ним россияне били КАБами. Загорелись дом культуры, хозяйственные постройки, гараж с авто. Огонь чрезвычайники укротили. Повреждены 4 дома местных жителей.

По уточненной информации, утром противник атаковал БпЛА Славянскую и Межевскую громады. Есть разрушения на территории предприятия. Побито помещение одного из печатных изданий.

Читайте: Рашисты имеют продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState. КАРТЫ

"Неспокойным день выдался также для Никопольщины. Звуки войны звучали в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Там пострадал 57-летний мужчина. Среди разбитого - многоквартирный и частный дома, админздание, машины, теплица. А еще - общежитие, которое не эксплуатировалось", - рассказал Лысак.



