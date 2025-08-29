УКР
Росіяни вдарили КАБом та дроном по Сумщині: постраждали три людини. ФОТО

У п'ятницю, 29 серпня, внаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали три людини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожа керована авіабомба влучила у житловий будинок у селі Зноб-Новгородської громади Шосткинського району. 

обстріл

Внаслідок удару спалахнула пожежа, будинок згорів. Пошкоджено також сусідні домогосподарства. Поранення двстала 57-річна власниця будинку. Жінку з тяжкими травмами госпіталізували.

Внаслідок удару дрона поранені двоє людей – 62-річний чоловік та 30-річна жінка у Великописарівській громаді.  Їх госпіталізували.

Ударів у відповідь по ворогу можно не чекати. Їх не було з 2022 р і не буде. Так війну ведуть лише ті, хто хоче програти і померти.
29.08.2025 18:45 Відповісти
Та тут по прикордонню 20-30 КАБів за добу крім всього іншого.
29.08.2025 20:52 Відповісти
 
 