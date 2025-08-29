475 2
Росіяни вдарили КАБом та дроном по Сумщині: постраждали три людини. ФОТО
У п'ятницю, 29 серпня, внаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали три людини.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожа керована авіабомба влучила у житловий будинок у селі Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.
Внаслідок удару спалахнула пожежа, будинок згорів. Пошкоджено також сусідні домогосподарства. Поранення двстала 57-річна власниця будинку. Жінку з тяжкими травмами госпіталізували.
Внаслідок удару дрона поранені двоє людей – 62-річний чоловік та 30-річна жінка у Великописарівській громаді. Їх госпіталізували.
