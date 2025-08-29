241 1
Россияне ударили КАБом и дроном по Сумщине: пострадали три человека. ФОТО
В пятницу, 29 августа, вследствие российских обстрелов на Сумщине пострадали три человека.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеская управляемая авиабомба попала в жилой дом в селе Зноб-Новгородской громады Шосткинского района.
Вследствие удара вспыхнул пожар, дом сгорел. Повреждены также соседние домохозяйства. Ранения получила 57-летняя владелица дома. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали.
Вследствие удара дрона ранены два человека - 62-летний мужчина и 30-летняя женщина в Великописаревской громаде. Их госпитализировали.
