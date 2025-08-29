РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
241 1

Россияне ударили КАБом и дроном по Сумщине: пострадали три человека. ФОТО

В пятницу, 29 августа, вследствие российских обстрелов на Сумщине пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеская управляемая авиабомба попала в жилой дом в селе Зноб-Новгородской громады Шосткинского района.

обстрел

Вследствие удара вспыхнул пожар, дом сгорел. Повреждены также соседние домохозяйства. Ранения получила 57-летняя владелица дома. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали.

Вследствие удара дрона ранены два человека - 62-летний мужчина и 30-летняя женщина в Великописаревской громаде. Их госпитализировали.

Читайте также: Враг атаковал Шосткинскую общину: повреждена критическая инфраструктура, трое раненых

Автор: 

обстрел (29234) Сумская область (3618) Шосткинский район (77) Знобь-Новгородское (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь по ворогу можно не чекати. Їх не було з 2022 р і не буде. Так війну ведуть лише ті, хто хоче програти і померти.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:45 Ответить
 
 