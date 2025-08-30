Унаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки поранено чоловіка. ФОТО

Російські війська сьогодні, 30 серпня, обстріляли Костянтинівку на Донеччині, унаслідок чого поранено людину та пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті чергового обстрілу міста Костянтинівка, що стався зі сторони російських окупантів із застосуванням ствольної артилерії, постраждала цивільна особа. Поранення чоловік отримав безпосередньо за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні міста Дружківка де йому надається вся необхідна медична допомога.

Внаслідок обстрілу також зазнав пошкоджень фасад одного з приватних будинків.

"Пам’ятайте: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!" - наголосив Горбунов.