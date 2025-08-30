В результате вражеского обстрела Константиновки ранен мужчина. ФОТО

Российские войска сегодня, 30 августа, обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего ранен человек и поврежден жилой дом.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате очередного обстрела города Константиновка, произошедшего со стороны российских оккупантов с применением ствольной артиллерии, пострадал гражданский человек. Ранение мужчина получил непосредственно по месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу города Дружковка, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: один погибший и шесть раненых, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

В результате обстрела также получил повреждения фасад одного из частных домов.

"Помните: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуация спасает жизни!" - подчеркнул Горбунов.