РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8692 посетителя онлайн
Новости Фото Удары по Константиновке
190 0

В результате вражеского обстрела Константиновки ранен мужчина. ФОТО

Российские войска сегодня, 30 августа, обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего ранен человек и поврежден жилой дом.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел Константиновки 30 августа

"В результате очередного обстрела города Константиновка, произошедшего со стороны российских оккупантов с применением ствольной артиллерии, пострадал гражданский человек. Ранение мужчина получил непосредственно по месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу города Дружковка, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: один погибший и шесть раненых, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

В результате обстрела также получил повреждения фасад одного из частных домов.

"Помните: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуация спасает жизни!" - подчеркнул Горбунов.

Автор: 

обстрел (29254) Донецкая область (10636) Краматорский район (626) Константиновка (1906)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 