Одна людина загинула і шість поранені внаслідок ворожих атак на Синельниківщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 30 серпня російські війська обстрілювали Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня Синельниківщина була під ударом російських КАБів та FPV-дронів.

Окрім чотирьох постраждалих у Покровській громаді, є ще двоє – у Новопавлівській та Маломихайлівській. Це чоловік 45 років та 83-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Також ворог атакував Межівську громаду. На жаль, там загинув чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували FPV-дроном ринок у Синельниківському районі: четверо постраждалих

Загалом у районі виникло кілька пожеж. Зайнялися будинок культури, господарська споруда, авто. Дві приватні оселі знищені, ще 18 – пошкоджені. Понівечені й дах торговельного павільйону, магазини, адмінбудівля, церква, автобус і легковик.

За уточненою інформацією, вранці противник вдарив по Покровській громаді БпЛА. Пошкоджені сонячні панелі.

Нікопольщина потерпала від ударів безпілотниками та артилерією. Агресор влучив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

Горіли гараж та автівка. Побиті 4 приватні будинки і 2 господарські споруди, парник, лінія електропередач. Люди вціліли.

Також дивіться: Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи: Дніпро та Павлоград опинилися під ворожими ударами. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Фото: Голова ОВА Лисак
Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Фото: Голова ОВА Лисак
Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Фото: Голова ОВА Лисак
Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Фото: Голова ОВА Лисак
Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Фото: Голова ОВА Лисак
Обстріли Нікопольщини 30 серпня
Фото: Голова ОВА Лисак

