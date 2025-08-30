Одна людина загинула і шість поранені внаслідок ворожих атак на Синельниківщину. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 30 серпня російські війська обстрілювали Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, протягом дня Синельниківщина була під ударом російських КАБів та FPV-дронів.
Окрім чотирьох постраждалих у Покровській громаді, є ще двоє – у Новопавлівській та Маломихайлівській. Це чоловік 45 років та 83-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Також ворог атакував Межівську громаду. На жаль, там загинув чоловік.
Загалом у районі виникло кілька пожеж. Зайнялися будинок культури, господарська споруда, авто. Дві приватні оселі знищені, ще 18 – пошкоджені. Понівечені й дах торговельного павільйону, магазини, адмінбудівля, церква, автобус і легковик.
За уточненою інформацією, вранці противник вдарив по Покровській громаді БпЛА. Пошкоджені сонячні панелі.
Нікопольщина потерпала від ударів безпілотниками та артилерією. Агресор влучив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.
Горіли гараж та автівка. Побиті 4 приватні будинки і 2 господарські споруди, парник, лінія електропередач. Люди вціліли.
