Одна людина загинула і шість поранені внаслідок ворожих атак на Синельниківщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 30 серпня російські війська обстрілювали Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня Синельниківщина була під ударом російських КАБів та FPV-дронів.



Окрім чотирьох постраждалих у Покровській громаді, є ще двоє – у Новопавлівській та Маломихайлівській. Це чоловік 45 років та 83-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.



Також ворог атакував Межівську громаду. На жаль, там загинув чоловік.

Загалом у районі виникло кілька пожеж. Зайнялися будинок культури, господарська споруда, авто. Дві приватні оселі знищені, ще 18 – пошкоджені. Понівечені й дах торговельного павільйону, магазини, адмінбудівля, церква, автобус і легковик.



За уточненою інформацією, вранці противник вдарив по Покровській громаді БпЛА. Пошкоджені сонячні панелі.



Нікопольщина потерпала від ударів безпілотниками та артилерією. Агресор влучив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.



Горіли гараж та автівка. Побиті 4 приватні будинки і 2 господарські споруди, парник, лінія електропередач. Люди вціліли.

Фото: Голова ОВА Лисак

