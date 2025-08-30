Один человек погиб и шестеро ранены в результате вражеских атак на Синельниковщину. ФОТОрепортаж

В течение дня 30 августа российские войска обстреливали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня Синельниковщина была под ударом российских КАБов и FPV-дронов.



Кроме четырех пострадавших в Покровской громаде, есть еще двое - в Новопавловской и Маломихайловской. Это мужчина 45 лет и 83-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Также враг атаковал Межевскую громаду. К сожалению, там погиб мужчина.

Всего в районе возникло несколько пожаров. Загорелись дом культуры, хозяйственная постройка, авто. Два частных дома уничтожены, еще 18 - повреждены. Повреждена и крыша торгового павильона, магазины, админздание, церковь, автобус и легковушка.



По уточненной информации, утром противник ударил по Покровской громаде БПЛА. Повреждены солнечные панели.



Никопольщина страдала от ударов беспилотниками и артиллерией. Агрессор попал по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.



Горели гараж и автомобиль. Разбиты 4 частных дома и 2 хозяйственные постройки, парник, линия электропередач. Люди уцелели.

Фото: Председатель ОВА Лысак

