Один человек погиб и шестеро ранены в результате вражеских атак на Синельниковщину. ФОТОрепортаж

В течение дня 30 августа российские войска обстреливали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня Синельниковщина была под ударом российских КАБов и FPV-дронов.

Кроме четырех пострадавших в Покровской громаде, есть еще двое - в Новопавловской и Маломихайловской. Это мужчина 45 лет и 83-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также враг атаковал Межевскую громаду. К сожалению, там погиб мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали FPV-дроном рынок в Синельниковском районе: четверо пострадавших

Всего в районе возникло несколько пожаров. Загорелись дом культуры, хозяйственная постройка, авто. Два частных дома уничтожены, еще 18 - повреждены. Повреждена и крыша торгового павильона, магазины, админздание, церковь, автобус и легковушка.

По уточненной информации, утром противник ударил по Покровской громаде БПЛА. Повреждены солнечные панели.

Никопольщина страдала от ударов беспилотниками и артиллерией. Агрессор попал по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

Горели гараж и автомобиль. Разбиты 4 частных дома и 2 хозяйственные постройки, парник, линия электропередач. Люди уцелели.

Также смотрите: Ночью на Днепропетровщине раздавались взрывы: Днепр и Павлоград оказались под вражескими ударами. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины 30 августа
Фото: Председатель ОВА Лысак
Обстрелы Никопольщины 30 августа
Фото: Председатель ОВА Лысак
Обстрелы Никопольщины 30 августа
Фото: Председатель ОВА Лысак
обстрел (29254) Никополь (1166) Днепропетровская область (4400) Никопольский район (407) Синельниковский район (211)
