Один человек погиб и шестеро ранены в результате вражеских атак на Синельниковщину. ФОТОрепортаж
В течение дня 30 августа российские войска обстреливали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение дня Синельниковщина была под ударом российских КАБов и FPV-дронов.
Кроме четырех пострадавших в Покровской громаде, есть еще двое - в Новопавловской и Маломихайловской. Это мужчина 45 лет и 83-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также враг атаковал Межевскую громаду. К сожалению, там погиб мужчина.
Всего в районе возникло несколько пожаров. Загорелись дом культуры, хозяйственная постройка, авто. Два частных дома уничтожены, еще 18 - повреждены. Повреждена и крыша торгового павильона, магазины, админздание, церковь, автобус и легковушка.
По уточненной информации, утром противник ударил по Покровской громаде БПЛА. Повреждены солнечные панели.
Никопольщина страдала от ударов беспилотниками и артиллерией. Агрессор попал по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.
Горели гараж и автомобиль. Разбиты 4 частных дома и 2 хозяйственные постройки, парник, линия электропередач. Люди уцелели.
