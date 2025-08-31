УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3982 відвідувача онлайн
Новини Фото
735 5

На Одещині Lexus з’їхав у кювет - загинула жінка, постраждав 5-річний хлопчик: ЗМІ пишуть, що за кермом перебував мер Рені Плєхов. ФОТОрепортаж

У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок перекидання позашляховика Lexus загинула жінка, 5-річний хлопчик і чоловік зазнали численних травм, їх госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, ДТП сталася вдень 30 серпня на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.

дтп
 

Попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет із подальшим перекиданням автомобіля.

дтп
 

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння", - сказано в повідомленні.

дтп
 

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

За інформацією видання "Думська", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плєхов. Загинула його мати, а син дістав перелом ключиці. 

Дивіться також: ДТП за участю громадського транспорту сталася у Харкові - постраждало 8 людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4531) Одеська область (3453) Білгород-Дністровський район (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Особо гадать не нужно - превышение скоростного режима, не справился с управлением и пошел кувыркаться. В хороших машинах же можно не пристегиваться, за это право деньги плачены. Ну а дальше машина все хорошо сделала - капсула цела. Но вот люди в ней летали как кошка в стиральной машине. Удар головой о стойку и привет.
показати весь коментар
31.08.2025 01:58 Відповісти
Як правило - це комбінація високої швидкості і втомленості (неуважності) водія.
показати весь коментар
31.08.2025 02:16 Відповісти
Міг якийсь дебіл їхати на швидкості прямо лоб, прийшлось на швидкості з'їхати на обочину (якої немає).
Я мав такий випадок.
Врятувала широка асвальтована обочина.
показати весь коментар
31.08.2025 03:11 Відповісти
Явно перевищення швидкості. Але від'їбіться від людини - мати загинула, син травмований, він сам себе покарав страшно.
показати весь коментар
31.08.2025 02:42 Відповісти
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, Джерело: https://censor.net/ua/p3571412.....Читай не тільки заголовки..
показати весь коментар
31.08.2025 04:10 Відповісти
 
 