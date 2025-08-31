Доба на Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених, росіяни атакували область 33 рази. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 31 серпня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарчу споруду. У Покровську пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 4 будинки, 6 дач, 4 господарчі споруди; в Олександрівці — будинок і господарчу споруду; в Озерному — склад; у Яровій — 2 будинки , господарчу споруду і лінію електропередач. У Святогірську вбито людину. В Іверському Новодонецької громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 2 будинки, у Веселій Горі пошкоджено 8 будинків. У Костянтинівці 2 людини поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 10 гаражів.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 190 людей, загалом 32 дитини.
