Сутки в Донецкой области: двое погибших и пятеро раненых, россияне атаковали область 33 раза. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 31 августа рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждены многоэтажка, частный дом и хозяйственная постройка. В Покровске поврежден дом.

Фото: Начальник ОВА Вадим Филашкин

Краматорский район

В Лимане повреждены 4 дома, 6 дач, 4 хозяйственные постройки; в Александровке - дом и хозяйственная постройка; в Озерном - склад; в Яровой - 2 дома, хозяйственная постройка и линия электропередач. В Святогорске убит человек. В Иверском Новодонецкой громады 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 2 дома, в Веселой Горе повреждены 8 домов. В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 8 многоэтажек, 2 частных дома, админздание и 10 гаражей.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Отмечается, что всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 190 человек, всего 32 ребенка.

