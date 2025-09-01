Дрони атакували підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти понеділка, 1 вересня 2025 року, дрони уразили електричну підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Як повідомили у соцмережах місцеві мешканці, електропідстанція в районі залізниці загорілася після атаки БпЛА в Кропоткіні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області

Згодом інформацію підтвердив оперштаб Краснодарського краю. Там запевнили, що постраждалих немає, а пожежу вже нібито ліквідували.