УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9345 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
2 013 3

Дрони атакували підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти понеділка, 1 вересня 2025 року, дрони уразили електричну підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Як повідомили у соцмережах місцеві мешканці, електропідстанція в районі залізниці загорілася після атаки БпЛА в Кропоткіні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області

Згодом інформацію підтвердив оперштаб Краснодарського краю. Там запевнили, що постраждалих немає, а пожежу вже нібито ліквідували.

горить електропідстанція в рф
Фото: Джерело

Автор: 

безпілотник (4786) Удари по РФ (508)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вузлова станція. Це добре.
показати весь коментар
01.09.2025 07:09 Відповісти
Москва чекає ракет. Балстики не буде, но може щось тіпа фламінго чи нептуна? А, Зеля? Чи ностальгія за КВН, конкурс капітанів " я простой еврейский мальчик из Кривого Рога выступаю в самой Москве". Він реально таке молов.
показати весь коментар
01.09.2025 07:16 Відповісти
Бидло кацапське лапотне, а хто вам, дебілам, сказав, що буде легко?
показати весь коментар
01.09.2025 07:40 Відповісти
 
 