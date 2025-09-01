Міноборони РФ "відокремило" Одеську та Миколаївську області від України на мапі, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

Міноборони РФ на мапі відокремило Одеську та Миколаївську області від України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, на відео, в якому начальник Генштабу армії окупантів Валерій Герасимов звітував про "весняно-літню кампанію" в Україні, помітили мапу України, на якій Одеська та Миколаївська області, а також частково окуповані росіянами Херсонська, Запорізька та Донецька області, відокремлено від України.

Фото: Джерело

