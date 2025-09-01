Міноборони РФ "відокремило" Одеську та Миколаївську області від України на мапі, - росЗМІ. ФОТОрепортаж
Міноборони РФ на мапі відокремило Одеську та Миколаївську області від України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Так, на відео, в якому начальник Генштабу армії окупантів Валерій Герасимов звітував про "весняно-літню кампанію" в Україні, помітили мапу України, на якій Одеська та Миколаївська області, а також частково окуповані росіянами Херсонська, Запорізька та Донецька області, відокремлено від України.
Тому розмінував, відвів, роззброїв, і обіцяв, що спротиву не буде, заходіть?
І чим закінчилось,що одне,що друге?
Пророрчий вислів"Не ту свиню зарізали."
http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=c2c324dd4f1a3da54d6999472f6a9d85&start=405
Швидко виготовте двигун і покажіть по телевізорі. Ціни на нафту різко просядуть, кацапи не будуть мати за що воювати,а з часом бухати і їсти і в результаті розваляться на 88 улусів. Війна закінчиться перемогою України.
Але як бути з населенням ПМС ? Україні віддати чи Молдові?? 🤪
Якщо знову скажуть "треба згуртуватись заради перемоги блаблабла, то гуртуйтесь.... до наступного геноциду може встигнуть згуртуватись
Чого Київ мовчить?
Під владою "завхоза" вони здадуть багато .
А без виходу до моря, самі розумієте... "Суши весла"