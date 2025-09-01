УКР
7 468 36

Міноборони РФ "відокремило" Одеську та Миколаївську області від України на мапі, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

Міноборони РФ на мапі відокремило Одеську та Миколаївську області від України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, на відео, в якому начальник Генштабу армії окупантів Валерій Герасимов звітував про "весняно-літню кампанію" в Україні, помітили мапу України, на якій Одеська та Миколаївська області, а також частково окуповані росіянами Херсонська, Запорізька та Донецька області, відокремлено від України.

Читайте: У міноборони РФ заявили, що агресія проти України триватиме

Автор: 

Топ коментарі
+14
Клоуни
01.09.2025 13:18 Відповісти
+11
Як казало Пуйло - "Зеленскій іспугался українскіх націоналістов, і нє виполніл договорьонності."
Тому розмінував, відвів, роззброїв, і обіцяв, що спротиву не буде, заходіть?
01.09.2025 13:19 Відповісти
+10
Якщо подивитися на карти 1943 року,то райх займав трериторію більшу,ніж срср з Варшавським блоком.
І чим закінчилось,що одне,що друге?
Пророрчий вислів"Не ту свиню зарізали."
01.09.2025 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клоуни
01.09.2025 13:18 Відповісти
Ну блRді кацапськи.
01.09.2025 13:18 Відповісти
Chio u ruskih ******* , vodka na stale ? 🤣
01.09.2025 13:19 Відповісти
Єта духовна я скрепа
01.09.2025 13:23 Відповісти
Ne , nu mozhet butilok drugih niastalos , toka iz pod vodki ...a tam vada . 🤔 Drugie v zhopah krepastnih rabov !
01.09.2025 13:27 Відповісти
Як казало Пуйло - "Зеленскій іспугался українскіх націоналістов, і нє виполніл договорьонності."
Тому розмінував, відвів, роззброїв, і обіцяв, що спротиву не буде, заходіть?
01.09.2025 13:19 Відповісти
якщо є посилання на "Як казало Пуйло", надайте, дуже потрібно.
01.09.2025 13:30 Відповісти
Відрізав герасим Україну від морів а там і Придністров"я прихватять - плани як у Гітлера
01.09.2025 13:23 Відповісти
Якщо подивитися на карти 1943 року,то райх займав трериторію більшу,ніж срср з Варшавським блоком.
І чим закінчилось,що одне,що друге?
Пророрчий вислів"Не ту свиню зарізали."
01.09.2025 13:27 Відповісти
Это то, что они реально хотели как минимум в 2022 году. И если бы не генерал Марченко, которого на юг направил Залужный и который остановил орков под Николаевом и Вознесенском - могло бы у них все и получиться.
01.09.2025 13:37 Відповісти
Хателкі рашистів тимчасово на мінімалках. "Компактні",як врожай.
01.09.2025 13:23 Відповісти
всі прохання та звернення до )(уйла закінчити війну нічого не варті
01.09.2025 13:24 Відповісти
Всі ці "прохання та звернення" до пуйла сам пуйло і організовує. Трамп - агент Краснов, наприклад
01.09.2025 13:50 Відповісти
Даинет никакого агента Краснова. Есть легко внушаемый человек которому очень нравиться лесть. А ***** это понял и присел на уши.
01.09.2025 13:53 Відповісти
а рило не лусне?
01.09.2025 13:24 Відповісти
Вологі фантазії кацапських защеканців.
01.09.2025 13:25 Відповісти
У себе нехай малюють все, що ім сподобається.
01.09.2025 13:26 Відповісти
Бумажные победители.
01.09.2025 13:26 Відповісти
хами
01.09.2025 13:27 Відповісти
Босфор ще не захопили на мапах? 🤣
01.09.2025 13:28 Відповісти
Дармова енергя:
http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=c2c324dd4f1a3da54d6999472f6a9d85&start=405
Швидко виготовте двигун і покажіть по телевізорі. Ціни на нафту різко просядуть, кацапи не будуть мати за що воювати,а з часом бухати і їсти і в результаті розваляться на 88 улусів. Війна закінчиться перемогою України.
01.09.2025 13:31 Відповісти
А Трампу показали це "прагнення кацапів до миру"? 🤔
01.09.2025 13:35 Відповісти
Це тупий вкид від кацапів, зроблено спеціально. В мене дома висить мапа з Кубаню в складі України.
01.09.2025 13:41 Відповісти
Та на своих картах эти кретины пусть рисуют шо хотят они как шизойды в психушке малюют всякую херню,, ***** давно всю свою спальню так дерьмом изрисовал...
01.09.2025 13:41 Відповісти
Залужний був проти курської авантюри. Придністров'я - ось, що треба було захоплювати. А потім віддати цей анклав Молдові. Але з умовою, що росіян там не мало б бути
01.09.2025 13:42 Відповісти
Це прпвильно.
Але як бути з населенням ПМС ? Україні віддати чи Молдові?? 🤪
01.09.2025 14:03 Відповісти
не Урал
01.09.2025 14:30 Відповісти
За 3,5 роки повномасштабки "друга армія світу" не тільки суттєво просунутися у Запорізькій й Херсонській областях не змогла (відколи їх вичавили з Херсону), а навіть повністю Донецьку окупувати. Куди там вже про Миколаївську та Одеську. Цей мудак з обличчям дауна напевно і ***** цю мапу підсовує та розказує що вже до Дніпра та Сум дойшли.
01.09.2025 13:44 Відповісти
Дурні думкою багатіють - саме той випадок.
01.09.2025 13:44 Відповісти
А посмоктати нє,не хочуть?
01.09.2025 13:45 Відповісти
Хочуть
01.09.2025 13:53 Відповісти
Це їхні реальні плани. А переговори замилювання очей.
01.09.2025 13:49 Відповісти
Більш хвилює що зможе зробити опозиція? Її відкрито знищують фізично а вони нічого не роблять з міндічами кагальними/квартальними.
показати весь коментар
01.09.2025 14:02 Відповісти
Психологічна атака на вкраїнчиків ?? Чи оманське согласування?
Чого Київ мовчить?
Під владою "завхоза" вони здадуть багато .
А без виходу до моря, самі розумієте... "Суши весла"
01.09.2025 14:00 Відповісти
 
 