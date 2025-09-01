Минобороны РФ "отделило" Одесскую и Николаевскую области от Украины на карте, - росСМИ. ФОТОрепортаж
Минобороны РФ на карте отделило Одесскую и Николаевскую области от Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Так, на видео, в котором начальник Генштаба армии оккупантов Валерий Герасимов отчитывался о "весенне-летней кампании" в Украине, заметили карту Украины, на которой Одесская и Николаевская области, а также частично оккупированные россиянами Херсонская, Запорожская и Донецкая области, отделены от Украины.
Тому розмінував, відвів, роззброїв, і обіцяв, що спротиву не буде, заходіть?
І чим закінчилось,що одне,що друге?
Пророрчий вислів"Не ту свиню зарізали."
Але як бути з населенням ПМС ? Україні віддати чи Молдові?? 🤪
Якщо знову скажуть "треба згуртуватись заради перемоги блаблабла, то гуртуйтесь.... до наступного геноциду може встигнуть згуртуватись
Чого Київ мовчить?
Під владою "завхоза" вони здадуть багато .
А без виходу до моря, самі розумієте... "Суши весла"