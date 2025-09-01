Минобороны РФ "отделило" Одесскую и Николаевскую области от Украины на карте, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Минобороны РФ на карте отделило Одесскую и Николаевскую области от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Так, на видео, в котором начальник Генштаба армии оккупантов Валерий Герасимов отчитывался о "весенне-летней кампании" в Украине, заметили карту Украины, на которой Одесская и Николаевская области, а также частично оккупированные россиянами Херсонская, Запорожская и Донецкая области, отделены от Украины.

Читайте: В минобороны РФ заявили, что агрессия против Украины будет продолжаться

Фото: Источник

Фото: Источник