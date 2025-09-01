РУС
Минобороны РФ "отделило" Одесскую и Николаевскую области от Украины на карте, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Минобороны РФ на карте отделило Одесскую и Николаевскую области от Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Так, на видео, в котором начальник Генштаба армии оккупантов Валерий Герасимов отчитывался о "весенне-летней кампании" в Украине, заметили карту Украины, на которой Одесская и Николаевская области, а также частично оккупированные россиянами Херсонская, Запорожская и Донецкая области, отделены от Украины.

Россия домарила себе Одесскую и Николаевскую области
Фото: Источник
Россия домарила себе Одесскую и Николаевскую области
Фото: Источник
Россия домарила себе Одесскую и Николаевскую области
Фото: Источник

+21
Клоуни
01.09.2025 13:18 Ответить
+20
Як казало Пуйло - "Зеленскій іспугался українскіх націоналістов, і нє виполніл договорьонності."
Тому розмінував, відвів, роззброїв, і обіцяв, що спротиву не буде, заходіть?
01.09.2025 13:19 Ответить
+17
Это то, что они реально хотели как минимум в 2022 году. И если бы не генерал Марченко, которого на юг направил Залужный и который остановил орков под Николаевом и Вознесенском - могло бы у них все и получиться.
01.09.2025 13:37 Ответить
Клоунами будемо ми, якщо не приймемо це всерйоз.
01.09.2025 14:34 Ответить
Ну блRді кацапськи.
01.09.2025 13:18 Ответить
Chio u ruskih ******* , vodka na stale ? 🤣
01.09.2025 13:19 Ответить
Єта духовна я скрепа
01.09.2025 13:23 Ответить
Ne , nu mozhet butilok drugih niastalos , toka iz pod vodki ...a tam vada . 🤔 Drugie v zhopah krepastnih rabov !
01.09.2025 13:27 Ответить
01.09.2025 13:19 Ответить
якщо є посилання на "Як казало Пуйло", надайте, дуже потрібно.
01.09.2025 13:30 Ответить
Відрізав герасим Україну від морів а там і Придністров"я прихватять - плани як у Гітлера
01.09.2025 13:23 Ответить
Якщо подивитися на карти 1943 року,то райх займав трериторію більшу,ніж срср з Варшавським блоком.
І чим закінчилось,що одне,що друге?
Пророрчий вислів"Не ту свиню зарізали."
01.09.2025 13:27 Ответить
01.09.2025 13:37 Ответить
Хателкі рашистів тимчасово на мінімалках. "Компактні",як врожай.
01.09.2025 13:23 Ответить
всі прохання та звернення до )(уйла закінчити війну нічого не варті
01.09.2025 13:24 Ответить
Всі ці "прохання та звернення" до пуйла сам пуйло і організовує. Трамп - агент Краснов, наприклад
01.09.2025 13:50 Ответить
Даинет никакого агента Краснова. Есть легко внушаемый человек которому очень нравиться лесть. А ***** это понял и присел на уши.
01.09.2025 13:53 Ответить
Я теж так думав, але вислів президента португалії мене переконав. Але подивіться, ні яких заперечень.
01.09.2025 14:39 Ответить
Який нічим не відрізняється від конспірологічних маячні на цензорів. Політика хотів щоб його вислів був дошкульним, він його таким зробив. А Португалія, це та яка відмовилася збільшити витрати на НАТО?
01.09.2025 16:11 Ответить
а рило не лусне?
01.09.2025 13:24 Ответить
Вологі фантазії кацапських защеканців.
01.09.2025 13:25 Ответить
У себе нехай малюють все, що ім сподобається.
01.09.2025 13:26 Ответить
Бумажные победители.
01.09.2025 13:26 Ответить
хами
01.09.2025 13:27 Ответить
Босфор ще не захопили на мапах? 🤣
01.09.2025 13:28 Ответить
Вони за Босфорні вологі мрії вже не раз відгрібали і від Османів, і від Наполеона і від Коаліції Кримської війни
01.09.2025 16:20 Ответить
А Трампу показали це "прагнення кацапів до миру"? 🤔
01.09.2025 13:35 Ответить
Це тупий вкид від кацапів, зроблено спеціально. В мене дома висить мапа з Кубаню в складі України.
01.09.2025 13:41 Ответить
Та на своих картах эти кретины пусть рисуют шо хотят они как шизойды в психушке малюют всякую херню,, ***** давно всю свою спальню так дерьмом изрисовал...
01.09.2025 13:41 Ответить
Залужний був проти курської авантюри. Придністров'я - ось, що треба було захоплювати. А потім віддати цей анклав Молдові. Але з умовою, що росіян там не мало б бути
01.09.2025 13:42 Ответить
Це прпвильно.
Але як бути з населенням ПМС ? Україні віддати чи Молдові?? 🤪
01.09.2025 14:03 Ответить
не Урал
01.09.2025 14:30 Ответить
Ми не можемо звільняти Придністров'я без згоди Молдови, а Молдова проти.
01.09.2025 14:51 Ответить
Проти чого Молдова проти? Щоб їй повернули захоплені теріторії? Це наші інтереси!!!
01.09.2025 15:25 Ответить
Це вторгнення на суверенну територію Молдови. Молдова мала б надати нам дозвіл. Молдова дозволу не надала.
01.09.2025 15:28 Ответить
За 3,5 роки повномасштабки "друга армія світу" не тільки суттєво просунутися у Запорізькій й Херсонській областях не змогла (відколи їх вичавили з Херсону), а навіть повністю Донецьку окупувати. Куди там вже про Миколаївську та Одеську. Цей мудак з обличчям дауна напевно і ***** цю мапу підсовує та розказує що вже до Дніпра та Сум дойшли.
01.09.2025 13:44 Ответить
Дурні думкою багатіють - саме той випадок.
01.09.2025 13:44 Ответить
А посмоктати нє,не хочуть?
01.09.2025 13:45 Ответить
Хочуть
01.09.2025 13:53 Ответить
Це їхні реальні плани. А переговори замилювання очей.
01.09.2025 13:49 Ответить
Більш хвилює що зможе зробити опозиція? Її відкрито знищують фізично а вони нічого не роблять з міндічами кагальними/квартальними.
Якщо знову скажуть "треба згуртуватись заради перемоги блаблабла, то гуртуйтесь.... до наступного геноциду може встигнуть згуртуватись
01.09.2025 14:02 Ответить
Психологічна атака на вкраїнчиків ?? Чи оманське согласування?
Чого Київ мовчить?
Під владою "завхоза" вони здадуть багато .
А без виходу до моря, самі розумієте... "Суши весла"
01.09.2025 14:00 Ответить
А ми давайте карту росії зобразимо в межах московського царства 16 століття ,а це декілька областей нечорноземя навколо москви ,все решта варварська орда завоювала.
01.09.2025 14:33 Ответить
Кацап відкрив рота та одраз ж збрехав-народна мудрість
01.09.2025 16:03 Ответить
 
 