Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини: поранено 6 осіб, є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині внаслідок російської агресії шестеро людей зазнали поранень. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 31 серпня окупанти вкотре здійснили обстріл Синельниківського району. Місто Синельникове, Маломихайлівську та Покровську громаду російська армія атакувала ударними безпілотниками та КАБами - поранення отримали три людини, серед яких 11-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки та ферму. Також влучання ворожих FPV-дронів прийшлися по приватному будинку та медичному закладу у Межівській громаді.

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Фото: Джерело

"Минулої доби ворог здійснив понад півсотні ударів по Нікопольському району з артилерії, БпЛА та дронів. 31 серпня зранку армія рф поцілила з артилерії по приватних будинках в одному з сіл Мирівської громади. Внаслідок атаки поранення отримала 64-річна місцева мешканка. Після 14-ї години ворог здійснив артобстріл м. Марганець - травмувалися двоє людей - 23-річний чоловік та 42-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 6 людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Всім потерпілим надали медичну допомогу.

Загалом за добу до поліції надійшло понад сімдесят повідомлень про обстріли Нікопольського району. Під атаками перебував Нікополь, Марганець, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громада. На місця ударів було скеровано слідчо-оперативні групи поліції. Наразі зафіксовано пошкодження промислового підприємства, господарських споруд, транспортних засобів та приватних будинків - деякі з них були охоплені вогнем та зруйновані ворожими снарядами.

За фактами обстрілів розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Тривають слідчі дії.