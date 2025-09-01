Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины: ранены 6 человек, есть многочисленные повреждения. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине в результате российской агрессии шесть человек получили ранения. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 31 августа оккупанты в очередной раз осуществили обстрел Синельниковского района. Город Синельниково, Маломихайловскую и Покровскую громаду российская армия атаковала ударными беспилотниками и КАБами - ранения получили три человека, среди которых 11-летний ребенок. Повреждены жилые дома и ферма. Также попадания вражеских FPV-дронов пришлись по частному дому и медицинскому учреждению в Межевской громаде.

"За минувшие сутки враг совершил более полусотни ударов по Никопольскому району из артиллерии, БПЛА и дронов. 31 августа утром армия рф попала из артиллерии по частным домам в одном из сел Мировской громады. В результате атаки ранения получила 64-летняя местная жительница. После 14 часов враг совершил артобстрел г. Марганец. Марганец - травмировались два человека - 23-летний мужчина и 42-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Всего за сутки в полицию поступило более семидесяти сообщений об обстрелах Никопольского района. Под атаками находился Никополь, Марганец, Мировская, Марганецкая и Покровская сельская громады. На места ударов были направлены следственно-оперативные группы полиции. В данное время зафиксировано повреждение промышленного предприятия, хозяйственных сооружений, транспортных средств и частных домов - некоторые из них были охвачены огнем и разрушены вражескими снарядами.

По фактам обстрелов начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Продолжаются следственные действия.